Neun Priester der Erzdiözese Freiburg feiern in diesem Jahr ihr goldenes Priesterjubiläum. Mit dabei ist auch Generalvikar Dr. Axel Mehlmann. In den Anfangsjahren war er unter anderem Kaplan in der Pfarrei Tauberbischofsheim St. Martin.

Tauberbischofsheim/Freiburg. Erzbischof Stephan Burger gratulierte den Jubilaren, die alle am 20. Mai 1971 zu Priestern geweiht wurden, in einem

...