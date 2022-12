Kandidaten waren schnell gefunden

Tauberbischofsheim. Die Bürgerliste tritt am Sonntag, 5. Februar, bei der Wiederholung der Gemeinderatswahl mit Kandidaten für alle Ortsteile und mit den erlaubten elf Kandidaten in der Kernstadt an. Initiiert von einigen Mitgliedern der Grünen und der SPD wollte diese Liste bei den letzten Wahlen eine Plattform schaffen, die auch nicht parteilich gebundenen Bürgern die Möglichkeit bietet, sich am kommunalen Entscheidungsprozess zu beteiligen.

Dass das gut funktioniert, zeigte sich bei einer ersten, von jungen Nachwuchspolitikern organisierten, Veranstaltung. Aus der überraschend großen Anzahl von Interessierten entschieden sich so viele zur Kandidatur, dass die Besetzung der Liste schnell und einvernehmlich möglich war.

Auf dem Wahlvorschlag treffen sich viele erfahrene bisherige Gemeinderatsmitglieder mit neuen, jungen „Tatbereiten“. Die bisherigen Gemeinderatsmitglieder kandidieren, weil die angefangene Legislaturperiode geordnet zu Ende geführt werden soll, und die neuen Kandidaten würden gerne als „Stadtrat auf Probe „ erste Erfahrungen in der Gremienarbeit machen.

Es kandidieren in der Kernstadt: Gernot Seitz, Andrea Dreher, Bernd Mayer, Manuela Seitz-Dürr, Dr. Leonhard Haaf, Dr. Angelika Füting-Lippert, Johannes Benz, Achim Schuld, Michael Kremer, Patrick Kowatsch, Marc Baumhardt, Kuno Zwerger für Dienstadt, Konrad Breuner für Distelhausen, Volker Walterfang für Dittigheim, Stefan Konietzny und Peter Leicht für Dittwar, Johannes Schneider für Hochhausen und Alexander Diehm für Impfingen.