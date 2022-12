Tauberbischofsheim. Mit einem sehr vielfältigen und abwechslungsreichen Programm präsentierte sich das hier wohlbekannte „Klaviertrio Würzburg“ auf der jüngsten Veranstaltung in der Reihe der Schlosskonzerte – nach längerer pandemiebedingter Pause wieder im Rathaussaal, der aus diesem Anlass sehr gut besucht war. Die Formation mit den Schwestern Katharina (Violine) und Carla-Maria Cording (Klavier) und dem Cellisten Peer Christoph Pulc (Violoncello)hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2001 mit ihrem breit gefächerten Repertoire und Auftritten und Gastkonzerten im In- und Ausland bundesweit einen anerkannten Platz unter den Ensembles der Gattung erobert.

Facettenreicher Klang

Seine kammermusikalische Klasse, gekennzeichnet durch einen besonders warmen, facettenreichen und farbensatten Klang und die in einer 20-jährigen Zusammenarbeit erzielte ungewöhnliche Homogenität und Einvernehmlichkeit des Zusammenspiels kam auch in diesem Konzert zur Geltung, zudem konnte man sich in vier Nummern des Programms auch von den solistischen Qualitäten von Katharina Cording und Peer Christoph Pulc überzeugen.

Stilistisch vielseitig

Drei Duos für Violine und Klavier im ersten Teil standen für die stilistische Vielseitigkeit der Geschwister Cording. In Giuseppe Tartinis viersätziger g-moll Sonate „Diddone abbandonata“(„Die (von Äneas verlassene)Dido“) mit ihren klangmalerischen, melodramatischen Akzenten gefiel das Duo durch feine Charakterisierungskunst und Anschaulichkeit. Mit imponierender Virtuosität, süß dahinschmelzendem Ton in den Höhen und betörender Klangsinnlichkeit in den tiefen Lagen zelebrierte Katharina Cording das romantische „Cantabile“ von Niccolo Paganini. Als fulminantes Ausrufezeichen setzten Katharina und Carla-Maria Cording eine „Csardas-Szene“ von Jenö Hubay (1858-1937), ans Ende ihrer Vorstellung.

Hubay (eigentlich „Huber“), seiner Zeit ein gefeierter ungarischer Violinvirtuose, Komponist und Lehrer und in seiner Jugend mit Franz Liszt befreundet, gehörte bis zu seinem Tod zu den kulturellen Aushängeschildern des kleinen Landes und war als Lehrer zahlreicher späterer Geigenzelebritäten möglicherweise noch bedeutender denn als vielseitiger Komponist, dessen Schaffen auch mehrere Opern mit einschloss.

Seine „14 Scènes de la Csárda“,von denen hier eine gegeben wurde, basieren auf romantisch virtuos veredelter ungarischer Folklore und zielen dank ihrer melodischen Eingängigkeit und der mal schwermütigen, mal ausgelassenen Stimmung aufs Herz des Publikums, das auch die im Rathaussaal in prächtiger Musizierlaune aufspielenden Geschwister Cording im Sturm gewannen.

Auch der zweite Teil des Konzerts begann mit einem Duo, in dem diesmal Cellist Peer Christoph Pulc den Solopart übernahm, und zwar in der 1865 erschienenen Sonate e-moll op.3 von Johannes Brahms, in der Brahms sich geistig mit großen Vorbildern wie Bach oder Beethoven auseinandersetzt und darin einem seiner Lieblingsinstrumente reichlich Gelegenheit gibt, sich in wehmütig romantischer Manier auszusingen.

Zugleich eine Gelegenheit für den Solisten, sich an der Seite seiner zupackend brillanten Begleiterin dem Publikum mit einer hochkarätigen Interpretation einzuprägen: Mit einem spektakulären Kopfsatz voll tiefgründiger Emotion und romantischer Emphase, einem Quasi-Menuett, in dem trockener Humor und träumerische Empfindsamkeit miteinander abwechseln und einem kraftvollen, plastisch durchgestalteten Fugen-Finale.

Schwungvoll und schwerelos

Die eigentliche Trio-Formation stand am Anfang und Ende dieses Konzerts: Eingangs mit dem dreisätzigen c-moll Trio von Salomon Jadassohn (1831-1902), einem zu seiner Zeit hoch angesehenen, nach seinem Tod lange Zeit aber fast vergessenen Pianisten, Komponisten und Musikpädagogen, der vorwiegend in Leipzig lebte und arbeitete. Jadassohn hatte eine Reihe später berühmter Schüler wie Edvard Grieg, Feruccio Busoni und Frederic Delius, doch er war auch selbst ein vielseitiger und fruchtbarer Komponist, dessen kantabel dahinfließendes Trio beispielsweise unbedingt hörenswert ist.

Auf jeden Fall, wenn es so schwungvoll und schwerelos musikantisch dargeboten wird wie von diesem Ensemble, das zum Ende hin freilich noch mit einem ganz anderen Kaliber aufwartete: Nämlich dem berühmten „Trio élégiaque“ von Sergei Rachmaninoff (1843-1943).

Echtes Paradestück

Ein echtes Paradestück der Gattung, getränkt mit slawischer Schwermut und schwärmerischer Melodik, düster brütender Melancholie und flammendem Pathos, in dem Carla-Maria und Katharina Cording mit ihrem Kollegen Peer-Christoph Pulc sich zu einem ebenso geschmeidig wie urwüchsig vital und bei Bedarf prachtvoll orchestral aufspielenden Ensemble vereinigten und ein letztes Ausrufezeichen hinter diesen beeindruckenden Kammermusikabend setzten. Am Ende gab’s rauschenden Beifall, für den sich das Klaviertrio Würzburg mit dem langsamen Satz aus einem Trio von Brahms bedankte.