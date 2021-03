Tauberbischofsheim. „Kaleidoskop Tauberbischofsheim – Gespräche zur Baukultur“ lautet der Titel einer neuen Veranstaltungsreihe, die der Kunstverein Tauberbischofsheim und der Bund Deutscher Architekten (BDA) Heilbronn-Franken veranstalten. Gefördert wird sie von der Stadt Tauberbischofsheim, der Architektenkammer Baden-Württemberg, der Volksbank Main-Tauber und von Möbel Schott.

AdUnit urban-intext1

Auf ungewöhnlich großes und vor allem ausdauerndes Interesse stieß der Abend, bei dem die Innenstadt im Mittelpunkt stand. In der Spitze nahmen 96 Teilnehmer an der Veranstaltung teil, bis zum offiziellen Schluss nach 2,5 Stunden blieben immerhin mehr als 80 am Ball und äußerten via Chat oder auch direkt ihre Meinung. Als Vorstandsmitglied des Kunstvereins hatte Dagmar Wolf einleitend Johannes Sack und die moderierende Architekturjournalistin Mariella Schlüter vorgestellt.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kommentar Gelungener Auftakt Mehr erfahren

Zur Einstimmung wurde ein Film gezeigt, bei dem ganz unterschiedliche Personen zu Wort kamen und ihre Meinung zum Thema Baukultur, Innenstadt und dem damit verbundenen Lebensgefühl sagten. Wie soll Tauberbischofsheim aussehen, damit sich die Menschen dort wohl fühlen, was wird von der Innenstadt erwartet? Es fielen Begriffe wie sich treffen können, Gemeinschaft erleben, die Eingliederung unterschiedlicher Gebäude, die Verbindung von Bauen, Leben und Wohnen, die Berücksichtigung ökologischer Interessen oder die Forderung nach mehr Grün.

Gestern mit Heute verbinden

Als Referenten waren Christian Brückner vom Architekturbüro Brückner & Brückner Architekten mit Büros in Würzburg und Tirschenreuth sowie Wulf Kramer vom Mannheimer Büro „Yalla Yalla! – studio for change“ gewonnen worden. Brückners Anliegen ist es, Architektur zu transportieren und das Gestern mit dem Heute zu verbinden. Er stellte beispielhaft eigene Projekte, wie die Sanierung und den Umbau eines ehemaligen Kommunbrauhauses in das bayerisch-böhmische Kulturzentrum Schönsee in der Oberpfalz vor.

AdUnit urban-intext2

„Auch kleine Städte haben das Bewusstsein für gute Architektur“, so Brückner, der hier nicht nur ein Anliegen von Metropolen sieht. Es gehe nicht nur um Fassadenarchitektur, sondern im Kern darum, neues Leben in ein altes Haus zu bringen, dessen Wurzeln zu spüren seien. „Projekte müssen Flügel entwickeln können“, sagte er und unterstrich seine Aussage mit Bildern aus dem Umbauergebnis: lichte Räume, moderne Aufenthalts- und Tagungsmöglichkeiten, großzügige Übergänge und Bewahrendes paaren sich hier.

Als weitere Beispiele zeigte er den Neubau eines Bürogebäudes aus einer alten Scheune, die Tranformation eines ehemaligen im Zentrum gelegenen Brauereigebäudes zum Bürgerhaus im oberfränkischen Baunach und die Wiederbelebung des Kurhauses Alexbad des im Landkreis Wunsiedel verorteten Alexandersbach. „Sinn und Zweck guter Architektur ist, dass sie bei den Menschen ankommt“, lautet Brückners Credo. „Es lohnt sich, Mut zu haben und Impulse zu setzen.“

AdUnit urban-intext3

Wulf Kramer und sein Partner wollten bei Gründung ihres Büros nicht warten, bis sie die großen Aufträge an Land ziehen, sondern lieber Dinge bewegen. Mit Formaten im öffentlichen Raum legten sie los. Dazu gehört der räumlich leicht zu bewegende Imbisswagen mit Gasgrill ebenso wie ein Minifestival mit dem Namen „Haltestelle Fortschritt“ an Schmuddelecken und Angsträumen unter verschlungenem Hochstraßenwirrwarr.

AdUnit urban-intext4

Kramer ist überzeugt, dass es richtig und wichtig ist, Dinge zusammenzubringen, von denen man meint, dass sie eigentlich nicht zusammen passen. „Es geht darum, die Perspektive zu verändern“, so Kramer. Er plädierte, zivilgesellschaftliche Initiativen mit professioneller Planung zu verbinden.

Am Beispiel der Mannheimer Innenstadt, deren Quadrate dicht bebaut sind und die sich Gedanken machen muss, wie sie bei steigenden Temperaturen Kühlung in die Mitte bringt, müssten neue Aufenthaltsqualitäten auf den wenigen Restflächen entwickeltwerden Dazu gehören niederschwellige offene Räume und ein gesunder Nutzungsmix. „Es muss auch kulturelle Orte geben, an denen man sich ohne Konsumzwang treffen kann“, so Kramer.

Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt bekräftigte, dass auch sie sich einen guten Mix aus Industrie, Handel und Gewerbe wünsche. In der Innenstadt gebe es viele Aufenthaltsmöglichkeiten, doch habe man bei der Architektur und dortigen Veränderungen nahezu immer den Denkmalschutz zu berücksichtigen. Darüber hinaus seien die Eigentümer und ihre Vorstellungen mit einzubeziehen.

„Wir haben den Einzelhandel auf keinen Fall abgeschrieben“, beantwortete sie eine Frage aus dem Chat. Vielmehr wurde die Wirtschaftsförderung aufgestockt, Kontakte intensiviert und Händler- und Gastronomietreffen auf die Beine gestellt. Man dürfe allerdings nicht allein auf den Einzelhandel setzen, so Schmidt.

Öffnung der Tauber

Auf die Frage, welche Ideen sie für Markt- und Sonnenplatz habe, meinte die Bürgermeisterin: „Auf dem Sonnenplatz ist die Anpflanzung von acht Bäumen geplant.“ Es werde aber keine komplette Neugestaltung geben. Als Vision schwebe ihr eine Öffnung der Tauber mit einem geleiteten Weg in die Innenstadt vor. Positiv fände sie eine gastronomische Ansiedlung am Marktplatz. „Wenn in der Stadt langsam Schwung aufkommt, kommt hoffentlich eines zum anderen“, so Schmidt.

Das wollte ein anderer Teilnehmer so nicht stehen lassen. „Mir fehlt bei der Stadt Tauberbischofsheim der Masterplan, das Ziel, das sie verfolgt“, so Thomas Götzinger. Schmidt setzte diesem Anwurf entgegen, dass die Stadt seit vielen Jahren den Entwicklungsprozess begleite, bei dem viele Faktoren berücksichtigt werden müssten: Wohnraumschaffung, Denkmalschutz und Besitzverhältnisse. Letztlich brauche man bei allen Ideen aber immer auch die Finanzierungsmittel, meinte sie mit Blick auf die Gebäude „Weißes Ross“ und „Casarotti“.

Wulf Kramer sah es nicht allein als eine Aufgabe der Stadt, zu definieren, wohin der Weg planerisch gehen solle. Vielmehr müsse sich jeder proaktiv einbringen und die Bringschuld nicht allein bei der Verwaltung sehen. Christian Brückner verwies auf seine guten Erfahrungen mit städtebaulichen Entwicklungsmodellen. Er bezeichnete es als heilsamen Prozess, alte Zöpfe abzuschneiden, auch wenn es weh tue. Doch nur dann komme man zu einer überschaubaren Vision, die zeige, wo die Stadt in zehn, 20 oder 35 Jahren sein soll.

Um einen solchen Prozess zu befeuern, schlug Marcus Eckert regelmäßige digitale Treffen vor, die er technisch organisieren könne. Dem setzte Luise Schneider entgegen, dass es beim Kaleidoskop darum gehe, Impulse zu setzen und eine geänderte Grundhaltung zu vermitteln und nicht darum, einen Arbeitskreis zu gründen.