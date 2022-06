Kabelfehler verursachen Stromausfall

Tauberbischofsheim. Mehrere Stunden waren Teile Tauberbischofsheims am Dienstag Abend ohne Strom. Wir fragten bei der Netze BW nach der Ursache.

„Der Stromausfall in Tauberbischofsheim hatte seine Ursache in zwei zeitgleich aufgetretenen Kabelfehlern im Mittelspannungsnetz, die ab 20.21 Uhr zu einer Versorgungsunterbrechung in den Bereichen der jeweiligen Defekte führte“, antwortete Jörg Busse, der Pressesprecher Regionale Kommunikation der EnBW in Stuttgart den FN.

Die erste Fehlerstelle habe sich zwischen dem Finanzamt und dem Taubenhausweg befunden. Durch Schalthandlungen innerhalb des Stromnetzes konnten die Monteure des Entstördienstes der Netzte BW in Zusammenarbeit mit der Netzleitstelle die Versorgung in diesem Bereich um 21.06 Uhr wieder herstellen.

Zwei Fehlerquellen

Die zweite Fehlerstelle war am Erdkabel zwischen der Johannes-Kepler-Straße und der Robert-Koch-Straße. Hier, so der Pressesprecher, „waren im Wesentlichen die Häuser im Bereich Albert-Einstein-Straße/Robert-Koch-Straße betroffen. Dort wurde – ebenfalls durch Netzumschaltungen – die Stromversorgung bis 22.58 Uhr wieder hergestellt.“

Im Laufe des Mittwochs sollten mit einem Kabelmesswagen die Schadensstellen an beiden Kabeln genau lokalisiert werden, um die notwendigen Reparaturmaßnahmen einleiten zu können, hieß es aus Stuttgart. sk