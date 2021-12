Jury hatte Qual der Wahl

Tauberbischofsheim. Tolle Leistung bringen, gewinnen, und dann noch einen Preis dafür bekommen – das ist klasse. Kein Wunder, dass die drei Sechstklässler des Schulzentrums am Wört ihre Belohnung freudestrahlend entgegennahmen. Ein Buchpräsent direkt vor den anstehenden Weihnachtsferien – eine passende Würdigung.

Teilgenommen hatten die drei Schülerinnen am Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels, dessen erste Runde im Dezember immer aus den Klassen- und Schulentscheiden besteht. Zuerst ging es darum, sich in seiner eigenen Klasse durchzusetzen. Das ausgewählte Buch kurz vorstellen, flüssig vorlesen, Fehler vermeiden, an den richtigen Stellen betonen – alles wichtige Kriterien, die darüber entschieden, wer als Klassenbester aus dem Rennen hervorgeht. In teilweise knappen Entscheidungen waren dies Finja Wühr (6a/WRS), die damit auch gleichzeitig Gesamtsiegerin der Werkrealschule wurde, außerdem noch Lea Erbacher (6c/RS) und Magdalena Limberger (6d/RS). Aber nun galt es, aus den Klassensiegern der Realschule den oder die Siegerin der Jahrgangsstufe auszuwählen.

Wieder bereiteten sich die Schüler vor, warteten aufgeregt auf den Entscheidungstag und gaben dann ihr Bestes beim Wettbewerb. Bange Minuten durchlebten die Klassensieger anschließend vor der Verkündung der Platzierungen. Eine Reihenfolge musste von den Lehrern in der Jury hergestellt werden, auch wenn alle Beteiligten sich richtig gut geschlagen hatten.

Über den ersten Platz im Bereich der Realschule konnte sich schließlich Lea Erbacher (6c) freuen. Finja Wühr und Lea Erbacher haben sich somit für die nächste Runde qualifiziert. Im Februar gilt es dann, die Jury auf Kreisebene von sich zu überzeugen. saw

