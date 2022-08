Dittigheim. Diese beiden Jungstörche entdeckte FN-Leser Klaus Seidenspinner am Montag am Dittigheimer Tauberwehr. „Sie sind unberingt. Einer der beiden ist überhaupt nicht scheu. Auch in den Tauberwiesen zwischen Dittigheim und Distelhausen wurden sie schon entdeckt“, berichtete er den FN. Wie man sieht, ließen sich die beiden Weißstörche auch gerne von ihm fotografieren. Bild: Klaus Seidenspinner

