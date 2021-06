Mit „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“ von Michael Ende und Wieland Freund will die Junge BLB aus der coronabedingten Spielpause auf die Bühne zurückkehren. Premiere ist am Montag, 14. Juni, um 17 Uhr unter freiem Himmel auf dem Schlossplatz in Tauberbischofsheim.

Zum Inhalt: Knirps ist ein echter Draufgänger, Angst kennt er gar nicht. Was er aber kennt, ist Langeweile. Denn

...