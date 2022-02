Julia Kohler übernimmt zum 1. Juni

Tauberbischofsheim. Die Nachfolge für Michael Meuser als Tauberbischofsheimer Bezirkskantor ist gefallen: Julia Kohler übernimmt voraussichtlich zum 1. Juni den Posten, den ihr Vorgänger fast drei Jahrzehnte innehatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren, bestehend aus einem Vorstellungsgespräch, einem 40-minütigen Orgelvorspiel und einer Probe mit dem verstärkten Chor von St. Martin, Tauberbischofsheim, setzte sich die 30-jährige Kirchenmusikerin gegen drei Mitbewerber durch.

Julia Kohler stammt aus Lauingen an der Donau, ging in Dillingen zur Schule und begann nach dem Abitur das Studium der Schul- und Kirchenmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Noch während des Studiums übernahm Kohler die Teilzeitkirchen-Musikerstelle in Giengen an der Brenz und machte dort durch Gründung eines Kinderchors, interessante kirchenmusikalische Projekte und die Mitarbeit an der katholischen Singschule im benachbarten Heidenheim auf sich aufmerksam. Ihre Masterprüfung katholische Kirchenmusik legte sie 2020 in Stuttgart ab.

Als Bezirkskantorin ist Julia Kohler zuständig für die Dekanate Tauberbischofsheim und Mosbach-Buchen.