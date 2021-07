Jugendliche trotzen sämtlichen Stürmen

Zwei getrennte Feiern, ein gemeinsames Abschlussjahr, vier Schulklassen, 93 erfolgreiche Absolventen – und alle und alles geprägt durch Corona. Es ist aber geschafft.

Tauberbischofsheim. Doch trotz, oder auch gerade wegen dieser besonderen Herausforderung war es besonders schön, das Bestehen der Mittleren Reife gebührend zu feiern. Ort des Geschehens war die vor kurzem fertiggestellte Mensa des neuen Gebäudes C im Schulzentrum am Wört. Zugelassen war eine begrenzte Anzahl an Gästen, die den Anforderungen der drei „G“ (getestet, geimpft oder genesen) gerecht werden mussten. Aufgrund der Pandemie durften die Realschüler allerdings nicht alle zeitgleich, sondern jeweils zwei Klassen trafen sich zeitversetzt zur Zeugnisübergabe.

Bläserklasse eröffnet

Das Programm eröffnete die Bläserklasse, die auf der neuen Terrasse Stellung bezogen hatte und zwei Lieder zum Besten gab. Daran schloss sich die Rock- AG an. Mit fetzigen Gitarrenriffs wurden die Schüler, Eltern und Lehrer auf den Abend eingestimmt. Anschließend gratulierte der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Baumann im Namen der Stadt Tauberbischofsheim den scheidenden Zehntklässlern. Mit der qualifizierten Schulausbildung hätten die jungen Leute nun den Schlüssel zum Erfolg in der Hand und würden ihren individuell passenden Weg sicherlich finden, war sich Baumann sicher.

Die Elternvertreterin Wagner huldigte die Absolventen als Helden des Schuljahres. Vieles sei anders gewesen: Präsenz-, Wechsel oder Onlineunterricht, Jitsi, dann Zoom und zum Schluss Big-Blue-Button, alles vor einiger Zeit noch unvorstellbar.

Stellvertretend für die Schüler richtete nun Carolin Wagner aus der Klasse 10d einige Worte an die versammelte Gästeschar. Alle Stürme hätten die Jugendlichen ausgehalten, sie seien zwar schwer gebeutelt, doch immer zusammengeblieben und hätten sich auch in Zeiten des Onlineunterrichts immer gegenseitig geholfen: Die gemachten Hausaufgaben wurden in die WhatsApp-Gruppen gepostet und die Lösungen des aktuellen Unterrichts in Windeseile, ohne Kenntnis des Lehrers, zugetextet. Jetzt gelte es, neue Ufer zu erkunden.

Rektor Christian Wamser verglich danach die Schuljahre der Realschulabsolventen mit der Reise auf einem großen Schulschiff. Das ritt einerseits elegant auf den Wellen, andererseits musste es aber auch schwierige Zeiten überstehen, vor allem natürlich in den letzten eineinhalb Jahren. Diese wurden aber gut gemeistert und sorgten für die wichtige Erfahrung, dass Schwierigkeiten überwunden und immer ein Weg aus einer Krise gefunden werden könne. Mit diesem Selbstbewusstsein und gestärktem Mut gelte es nun, neue Küsten zu erforschen.

Auch alle Klassenlehrer der vier Abschlussklassen (Wolf, 10c, Burkard, 10d, Proschinger, 10e, Rüttling, 10f), ergriffen das Mikrofon und blickten auf die letzten Schuljahre zurück. Im Fokus stand dabei auch der Onlineunterricht. Alles in allem seien die Abschlussjahre, wie ein Klassenlehrer anmerkte, „legendär“ gewesen.

Tolle Beiträge lieferten die Schüler der Abschlussklassen. Anhand von lustigen Kinderbildern charakterisierten sie sich etwa gegenseitig und versicherten sich ihrer Freundschaft zueinander. Oder sie schenkten ihrem Klassenlehrer Bierflaschen mit ihrem Konterfei und dazu passenden Bemerkungen darauf. Selbst die deutsche Nationalhymne wurde, da es im Geschichtsunterricht bei einigen anscheinend nicht so gut geklappt hatte, der Klassenlehrerin noch einmal „vorgebrummt“.

Zeugnisse überreicht

Dann wurden Zeugnisse, Belobigungen und Preise überreicht und mit dem Ausklingen der letzten Töne der Rock-AG war es soweit – die Absolventen der Realschule des Schulzentrums am Wört wurden in die „Freiheit“ entlassen.

Nachfolgend ein Blick auf die erfolgreichen Absolventen: Klasse 10c: Nicoleta Begu; Vivian Borchardt; Marlene Braun; Madeleine Fahrmeier (Belobigung 2,1, Preis für Mathematik 1,3); Amelie Grotz (Preis 1,3, Preise für Mathematik 1,3 und Technik 1,4); Kimi Gunaratnam; Mathilda Hamann; Levi Heilig; Andreas Heißenhuber (Preis 1,5, Preise für Mathematik 1,3 und Französisch 1,4); Leni Hofmann (Preis 1,6, Preis für Mathematik 1,1); Gabriel Leithold; David Mock; Nina Pfundt; Simon Reußenzahn; Viktoria Ruff; Lea Schalamon (Preis 1,8); Luisa Schenk; Adrian Todt; Lilly-Rose Weise, Celina Würzberger (Belobigung 2,2). Klasse 10d: Leon Bitterer; Cathleen Colligs (Preis 1,6); Giula Dittman; Farell Endres; Eduard Funk; Lisa Marie Grimm (Preis 1,7); Emilia Hauser (Preis 1,8); Benedikt Heintz; Saskia Hirn (Preis 1,6, Preis für Englisch 1,4); Nils Paul Hoffman; David Hüttner; Alina Kircher (Preis als Schulbeste 1,2, Preise für Mathematik 1,3, für Englisch 1,3 und Französisch 1,2); Salome-Celina Kram; Mona Krock (Preis 1,4, Preis für Mathematik 1,4); Emilia Lecour; Nico Liebler; Tobias Menninger; Hannah Müller; Samuel Murek; Till Scheidler (Preis 1,8, Preis für Mathematik 1,4 und Technik 1,2); Lena Seidenspinner (Belobigung 2,0); Marla Simon (Preis 1,9); Carolin Wagner. Klasse 10e: Jessica Baumann (Preis 1,8, Preis für Mathematik 1,4); Johanna Benz; Liah Bödigheimer (Preis 1,6, Preis für Mathematik 1,3); Esma Erküt; Andrej Funk; Steffanie Hemrich; Minne Jaworski; Pawel Kochanowski; Linus Köhler; Leon Lang; Paul Michel; Saskia Nord (Belobigung 2,2); Hans Paul Pieper (Preis für Mathematik 1,2); Sophia Pulzer (Preis 1,8); Leon Schick (Belobigung 2,2); Janis Seubert; Melissa Spang (Preis 1,5, Preis für Mathematik 1,2); Celine Spinner (Belobigung 2,0); Leni Stapf; Leon Stoss; Nele Tautrim; Hannes Theisz; Nils Wessels, Klasse 10f: Berna Albayrak (Belbigung 2,0); Lena Brennfleck (Preis 1,9, Preis für Mathematik 1,3); Lennart Brennfleck; Bianca Condrea; Felix Deckert; Emely Marie Dell; Elias Endres; Larissa Evers; Tessa Fingerhut (Belobigung 2,2); Theresa Göbel; Maren Kemmer (Belobigung 2,0); Bianca Liebler; Leonie Massoth; Lara Michel; Pauline Ponzer; Melissa Rauch (Belobigung 2,1); Laura Röber; Jule Rost (Preis 1,9, Preis für Mathematik 1,2); Dana Schreck (Preis 1,8); Alina Schwägerl; Sokheng Seng; Mercedes-Monique Siegmayer; Mike Stammer; Sabrina Trat; Michael Winkler; Lorena Zipf. mhrs