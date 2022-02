Jugendhaus in der Kreisstadt soll bald wieder öffnen

Tauberbischofsheim. Gerade Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie gelitten: Homeschooling, soziale Isolation, Einsamkeit. Mit dem seit Mitte November geschlossenen Jugendhaus neben der Stadthalle in der Vitryallee ging einer der wenigen Treffpunkte für junge Leute verloren. Das soll sich jetzt, mit verändertem Konzept, wieder ändern.

Die Schließung sei allerdings nicht allein auf die Corona-Situation zurückzuführen sei, erläuterte Bürgermeisterin Anette Schmidt bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Der frühere Jugendhausleiter, Philipp Weiß, hätte seine Stelle zum 15. November gewechselt.

Aufsuchende Jugendarbeit

Hauptamtsleiter Michael Karle sprach davon, dass das Jugendhaus nicht so gut frequentiert gewesen sei, weshalb man sich Gedanken über das Gesamtkonzept gemacht habe. Bereits im Oktober sei darüber beraten worden. Man wolle weg von der Praxis, Angebote zu offerieren und auf Jugendliche zu warten, hin zur aufsuchenden Jugendarbeit. Der Jugendhausleiter oder die Jugendhausleiterin soll „das Gesicht des Jugendhauses sein“, so Michael Karle.

Zunächst könne die Jugendhausleitung in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit eingesetzt werden. Wenn sie bekannt genug sei, solle sie Jugendliche dort aufsuchen, wo sie sich aufhielten und auch im Jugendhaus Angebote offerieren.

Das Feinkonzept, sagte Karle, solle zeitnah mit dem Träger – dem Caritasverband im Tauberkreis – abgestimmt werden. Auf jeden Fall habe man vor, die Jugendarbeit nach einem Jahr zu evaluieren und dann eventuell nachzusteuern.

Kurt Baumann (CDU) sieht das als richtigen Weg, weil die Jugendarbeit immer kurzlebig sei. Er hoffe, dass es gut weitergeht. Der Gemeinderat stimmte der Vorgehensweise einhellig zu.

Beate Maier, Bereichsleitung Beratung beim Caritasverband und zuständig für die personelle Besetzung der Jugendhausleitung, will so schnell wie möglich, am besten zum 1. April, mit der Arbeit loslegen. Sie hat bereits eine interessierte Sozialpädagogin für diese Aufgabe gefunden.

„Durch die Anbindung an die Schule können Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im persönlichen Kontakt mit der Jugendhausleitung angesprochen werden, die dann konkrete Angebote darauf ausrichtet“, so Maier. Ihrer Erfahrung nach sei es vor allem für Schüler in den Abschlussklassen wichtig, Ansprechpartner zu haben, die sie bei der Suche nach Praktika, bei Bewerbungen oder bei der Suche nach Hilfen unterstützen.