Jürgen Reinhard bleibt Vorsitzender

Tauberbischofsheim. Die Mitgliederversammlung des Surf- und Skiclub Tauberbischofsheim fand im Hotel Badischer Hof statt. Nachdem Vorsitzender Jürgen Reinhard die Versammlung eröffnet hatte, hielt Schriftführerin Iris Reinhard einen Rückblick auf die Veranstaltungen des abgelaufenen Vereinsjahres. Veranstaltungen in 2020 waren die Zillertalfahrt nach Stumm, das Skifahren in nach Großarl, die gemeinsame Radtour von Wertheim nach Bürgstadt und zurück sowie die Ausfahrt mit Wohnwägen und Wohnmobilen an den Brombachsee. Der geplante Ausflug ins Handthal, der Skibasar und die geplante Weihnachtsfeier mussten coronabedingt abgesagt werden. Im Anschluss unterrichtete Kassenwartin Petra Burger über den Stand der Kasse.

Satzungsgemäß fanden Teilwahlen statt. Im Amt bestätigt wurden: Jürgen Reinhard als Vorsitzender, Iris Reinhard als Schriftführerin, Edith Laubrock und Dietrich Wolff jeweils als Beisitzer, Walter Hock und Bernd Stein jeweils als Kassenprüfer. Auch im laufenden und im nächsten Vereinsjahr stehen wieder einige Veranstaltungen auf dem Programm. Der geplante Skibasar am 7. November muss allerdings auflagenbedingt erneut abgesagt werden. Über den Beginn der Skigymnastik und die geplante Weihnachtsfeier am 4. Dezember werde man noch informieren. Weitere Informationen über die Skifahrten und alle anderen Aktivitäten des Surf- und Skiclubs Tauberbischofsheim gibt es unter www.ssc-tbb.de im Internet.