Jürgen Geier zum neuen Vorsitzenden gewählt

TAUBERBISCHOFSHEIM. Die Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim traf sich, aufgrund der weit über einem Jahr andauernden Pandemiepause, erstmals wieder zu einer Generalversammlung im Winfriedheim. In seinem emotional vorgetragenen Eröffnungsstatement freute sich Vorsitzender Georg Maluck auf das gemeinsame Wiedersehen und über die zahlreiche Teilnahme an dieser wichtigen Versammlung. Willkommen heißen konnte er auch Dekan Gerhard Hauk und Bezirksvorsitzender Hans-Jürgen Bundschuh.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rückblick

Nachdem zwei geplante Jahreshauptversammlungen nicht stattfinden und feststehende Jahresprogramme nicht vollständig durchgeführt werden konnten, fielen die Tätigkeitsberichte fast „buchstäblich ins Wasser“. Einige durchgeführte Maßnahmen im Berichtsjahr 2019 wurden beispielsweise genannt: Vortrag von Dr. med. Löser, Facharzt für Urologie, zum Thema „Urologie-nicht nur etwas für Männer“, die Maiandacht der Verbände in Bronnbach zusammen mit der KAB, der Jahresausflug in die Rhön mit den Zielen Kreuzberg und Bad Kissingen und einige religiöse Zusammenkünfte in der Liobakirche und der Pfarrkirche Hochhausen. Im Juli 2020 fand dann ein gemütliches Beisammensein in der Zwingerstube statt, und im Dezember 2020 der Kolpinggedenkgottesdienst in der St. Martinskirche mit zwei Ehrungen langjähriger, verdienter Mitglieder.

Die anwesenden Teilnehmer gedachten der in den Berichtszeiträumen verstorbenen Kolpingmitglieder Walter Neuberger, August Werr, Otto Michel, Elisabeth Steffan, Hans-Georg Kindler, Albert Hefner, Ludwig Wellauer und dem erst vor kurzem beigesetzen Ehrenvorsitzenden Günter Linhart. Mit in die Gebete aufgenommen wurden der frühere Tauberbischofsheimer Militärpfarrer und Kolping-Diözesanpräses Josef Klem, der Entwicklungshelfer Ewald Schauber und der Königheimer Vorsitzende Hermann Rückert. Sie hatten eine besondere Verbindung zur Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim

Kassierer Bernhard Holler erstattete seinen Bericht und sprach von einem finanziell gesunden Verein. Ihm wiederum bescheinigten die Kassenprüfer Adolf Geiger und Bruno Öhlenbach eine korrekte Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands nahm Kurt Baumann vor, der zugleich das Procedere der Neuwahlen des Gesamtvorstandes durchführte. Altersbedingt und aufgrund auch gesundheitlicher Einschränkungen legte Georg Maluck das Amt des Vorsitzenden nieder.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neuwahlen

Kraft Amtes konnte Kooperator Pater Kasimir Fieden als Kolpingpräses bestätigt werden. Zum neuen Vorsitzenden wurde Jürgen Geier gewählt, der sich für das ihm gewährte Vertrauen bedankte. Bestätigt wurden wieder Martin Henneberger als stellvertretender Vorsitzender und Bernhard Holler als Kassenwart. Neu in den Vorstand wurde Frank Mischek als Schriftführer gewählt. Im erweiterten Gremium als Beiräte fungieren künftig ebenfalls wieder Robert Dürr und Hans Günther. Adolf Geiger und Bruno Öhlenbach sind für die Dauer von zwei Jahren als Kassenprüfer weiterhin tätig.

In seiner Laudatio an den scheidenden Vorsitzenden Georg Maluck gerichtet, erinnerte Kolpingpräses Pater Kasimir Fieden an die vielen von Maluck organisierten Veranstaltungen, Maßnahmen, Projekte und Ausflüge und vieles mehr.

In seinen Worten sprach er die frühere, Jahrzehnte lange gemeinsame Zusammenarbeit Georg Malucks mit dem erst kürzlich verstorbenen Ehrenvorsitzenden Günter Linhart, der die Leitung der Kolpingsfamilie über 40 Jahre inne hatte. Grußworte an die Versammlungsteilnehmer richteten auch Dekan Gerhard Hauk und Bezirksvorsitzender Hans-Jürgen Bundschuh. Auch sie würdigten die Verdienste des scheidenden Vorsitzenden Georg Maluck , freuen sich aber auch auf das Wirken des neuen Vorstands und wünschten ihr alles erdenklich Gute. ktbb