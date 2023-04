Jubelkonfirmation in der Christuskirche in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. Bei einem Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde feierten 19 einstige Konfirmanden Jubelkonfirmation mit Pfarrerin Heike Kuhn. In den vergangenen Jahren seien gewiss einige Träume von damals wahrgeworden, so Pfarrerin Heike Kuhn. So, wie sie vor vielen Jahren einen Bibelvers, ihren Konfirmationsspruch, mit in ihr künftiges Leben bekamen, bekamen sie den noch einmal mit einem persönlichen Segen zugesagt. Goldene Konfirmation (50 Jahre) feierten Monika Just, Wunhild Kohlmüller, Barbara Mika, Gudrun Wörner, Gerd Mott, Andrea Jost und Rita Simon; Diamantene Konfirmation (60 Jahre) Margita Egenberger, Ruth Seidenspinner, Sabine Ahrberg und Thomas Just; Eiserne Konfirmation (65 Jahre) Karl-Heinz Otto; Gnaden-Konfirmation (70 Jahre) Ursula Klingsporn, Marianne Renkert, Helga Hofer, Gisela Kopfmann, Hermann Ahrberg und Annemarie Meister; Kronjuwelen-Konfirmation (75 Jahre) Ursula Baschny sowie Engel-Konfirmation (85 Jahre) Ulla König. Stimmig mitgestaltet wurde der Gottesdienst von dem Ensemble „Imtakt“. aba/

