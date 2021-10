Johann Blaha zum neuen Kassenwart gewählt

Tauberbischofsheim. Nach coronabedingten Verschiebungen fand nun die Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Tauberbischofsheim statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Wolfgang Krayer folgte die Totenehrung.

Regina Zollmann, die den Kreisvorsitzenden Kurt Weiland vertrat, würdigte die Arbeit des Ortsverbandes, ebenso die gute Zusammenarbeit mit dem Kreisverband. Vorsitzender Wolfgang Krayer ging in seinem Tätigkeitsbericht auf die einzelnen Aktivitäten des Vorstands sowie des Ortsverbandes ein. Er wies darauf hin, dass sich sein Bericht auf die Jahre 2020 und 2021 bezieht.

Er führte aus, dass seit der letzten Mitgliederversammlung insgesamt elf Vorstandssitzungen stattfanden. Auch erwähnte er den VdK-Stammtisch, der regelmäßig jeden zweiten Donnerstag im Monat unter Vorsitz eines Vorstandsmitglieds im Johannes-Sichart-Haus durchgeführt wird. Dieser war immer gut besucht, musste aber coronabedingt ausgesetzt werden. Seit September findet er nun wieder statt. Weiterhin wurde die traditionelle Weihnachtsfeier 2019 mit immerhin 80 Mitgliedern abgehalten. Leider musste diese 2020 ausfallen. Das Grillfest fand im Rahmen des Gemeindefestes der evangelischen Kirchengemeinde im dortigen Gemeindezentrum statt. Auch mit der Kolpingfamilie wurde eine gemeinsame Veranstaltung durchgeführt. Weiter erinnerte der Vorsitzende Krayer an die Teilnahme an den Gesundheitstagen in Grünsfeld.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei der zentralen Feier zum Volkstrauertag nahm auch eine Abordnung des Ortsverbands teil und legte einen Kranz nieder. Krayer erwähnte die stetig steigende Mitgliederzahl im Landes- und Kreisverband. Aber auch im Ortsverband stieg sie auf 809 Mitglieder an.

Mit einer Spende von 1000 Euro beteiligte sich der Ortsverband an der Spendenaktion des Kreisverbandes Tauberbischofsheim. Krayer erwähnte, dass der gesamte Betrag an den Kreisverband des VdK Ahrweiler ging, dessen komplette Geschäftsstelle durch das Hochwasser zerstört wurde. Vorsitzender Krayer übernahm kommissarisch das Amt des im letzten Jahr verstorbenen Kassierers Alfred Flegler, da sich trotz intensiver Suche niemand fand, der dieses übernehmen wollte. Er berichtete über die aktuelle Finanzlage sowie die bisherigen Einnahmen und Ausgaben.

Die Kassenprüfer Juliane Schulz und Johann Blaha bestätigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Johann Blaha beantragte dann die Entlastung des Vorstandes, die von den Mitgliedern einstimmig erteilt wurde. Reinhold Winkler, Mitgliederbeauftragter des Ortsverbandes, erläuterte der Versammlung, dass er den Kontakt zwischen den Mitgliedern und dem Vorstand pflegen sowie die Zusammengehörigkeit im Ortsverband stärken will. Nach seinen Angaben geschieht dies bei besonderen Anlässen, etwa mit einer offiziellen Gratulation ab dem 70. Geburtstag sowie der Überreichung eines Geschenkgutscheins.

Die Frauenvertreterin Anita Joachim wurde im letzten Jahr kommissarisch in ihr Amt berufen, nachdem ihre Vorgängerin durch Wohnortwechsel ausschied. Sie erklärte auch, dass durch Corona ihre Tätigkeiten wie Termine, Veranstaltungen oder Besuche zwecks Gratulationen nicht wahrgenommen werden konnten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Es war vorgesehen, bei der Versammlung zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften vorzunehmen. Leider konnten coronageschuldet nur zwei Mitglieder (Ute Karl und Johann Blaha) eine Ehrung erfahren. Bei den Neuwahlen des Vorstands fungierte Regina Zollmann vom Kreisverband als Wahlleiterin. Die bisherigen Vorstandsmitglieder haben sich für eine weitere Kandidatur bereit erklärt, ebenso hat sich Johann Blaha für das Amt des Kassierers zur Wahl gestellt. Es gab keine weiteren Bewerber. Der Vorstand wurde einstimmig in seinen Ämtern bestätigt: Vorsitzender: Wolfgang Krayer; 2. Vorsitzender: Rüdiger Engert; Kassierer: Johann Blaha; Schriftführer: Otmar Massoth; Frauenvertreterin: Anita Joachim; Mitgliederbeauftragter und Beisitzer: Reinhold Winkler; Beisitzer: Werner Noe und Emil Spinner. Kassenprüferin ist Juliane Schulz. Ein weiterer Kassenprüfer muss noch benannt werden, da Johann Blaha nicht mehr zur Verfügung steht. vdk