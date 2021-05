Jetzt umdenken für die Natur

Der nass-kalte Wonnemonat Mai geht vielen gehörig auf die Nerven. Musste man aufgrund der Corona-Regelungen im Frühjahr schon viele Einschnitte ins alltägliche Leben hinnehmen, so macht vielen das vorherrschende unbeständige „April-Wetter“ einen Strich durch ihre Freizeitgestaltung. Eigentlich will man raus, eingesperrt war man lange genug.

Des einen Leid, des anderen Freud: Im Gegensatz zum Mensch war das regnerische Wetter für die Pflanzenwelt Balsam für die geschundene Natur. Viel zu wenig Niederschläge in den Winter- und Frühjahrsmonaten haben die Wasserspeicher in den Böden minimiert. Keine Erholung in Sich. Die Grundwasserstände blieben niedrig.

Der bange Blick richtet sich auf den Sommer. Wieder eine lange trocken-heiße Periode über mehrere Wochen wäre fatal – nicht nur für die Pflanzen. Ein Grundwasser-Polster gibt es nicht.

Egal wie der Sommer verläuft, das Gebot der Stunde heißt, sparsam mit dem kostbaren Gut Wasser umgehen, Verschwendung vermeiden. Jeder sollte genau überlegen, was ist notwendig und was ist Luxus. Der Wassermangel ist längst in der Mitte Europas angekommen. Eine Kontingentierung will sicher niemand. Aber sie könnte schneller kommen, als man denkt. Besser jetzt nachhaltig handeln, als später aufgrund des Mangels mit drastischen Einschränkungen leben müssen.

