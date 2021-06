Jesus als Quelle der menschlichen Freude

Tauberbischofsheim. Bei strahlend blauem Himmel wurde am Donnerstag das Fronleichnamsfest auf dem Tauberbischofsheimer Schlossplatz gefeiert. Exemplarisch für die Fronleichnamsgottesdienste in der Region berichten wir hier darüber.

Kaplan Dominik Albert freute sich, dass so viele Menschen zum Festgottesdienst gekommen waren, auch wenn unter den Coronabedingungen die Abstände untereinander deutlich größer waren und die anschließende Prozession nicht möglich war. Dennoch sei es wichtig, dass Menschen, die etwas zu sagen haben, nach draußen gehen, und das werde am Fronleichnamstag besonders deutlich.

In seinen Predigtworten ging er auf das letzte Abendmahl ein, das die Christen besonders geprägt hat, denn schließlich werde dies in jeder Heiligen Messe gefeiert.

Und Kaplan Albert machte deutlich, warum das Brot im Mittelpunkt stehe: Es habe eine tiefe Bedeutung als Grundlebensmittel, und genau das möchte Jesus sein: Es gehe hier nicht um das „Sattwerden“, sondern um ein erfülltes Leben. Jesus möchte dem Christen „sein Lebensmittel sein“ – in jeder Situation des Lebens. Und auch der Wein am Alter sei als Zeichen der Freude zu verstehen, denn Jesus sei schließlich die Quelle der menschlichen Freude.

Deshalb machte sein Schluss-Satz deutlich: „Jesus, sei Du die Quelle der Freude, sei Du mein Lebensmittel.“

Dieser frohe Gottesdienst auf dem Schlossplatz wurde musikalisch durch das Bläserensemble der Tauberbischofsheimer Stadtkapelle unter Leitung von Gustav Endres mitgestaltet.

Dankesworte gingen auch an die KJG St. Martin, die wieder einen herrlichen Blumenteppich vor den Altar am Schlossplatz gelegt hatte, sowie an alle, die in irgendeiner Form liturgisch mitgewirkt hatten, darunter auch die vielen Ministranten, sowie das DRK.

Nach einer Station am Altar wurde das Allerheiligste in einer kleinen Prozession ohne die Bevölkerung in die Stadtkirche zurückgetragen.