Volkstrauertag - Gedenkfeier am Kriegerdenkmal in Distelhausen / Ortsvorsteher Sascha Diemer erinnerte an das Leid durch Kriege und hob die Wichtigkeit des Tages hervor „Jeder hat die Pflicht, demokratische Werte zu verteidigen“

Bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Kriegerdenkmal in Distelhausen hielt Ortsvorsteher Sascha Diemer die Gedenkansprache. © Uwe Büttner