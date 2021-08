Impfingen. Durch all die Corona-Einschränkungen gab „Theater für Kinder – Förderverein für Kindergarten und Grundschule“ schon das zweite Jahr in Folge keine Vorstellung. Die Erlöse kommen sonst immer den zwei Impfinger Einrichtungen zugute. Deshalb war es eine umso größere Überraschung, als kürzlich ein Scheck in Höhe von je 500 Euro an den Kindergarten (Bild) und die Schule übergeben wurde. Nun kann doch die eine oder andere Anschaffung getätigt werden. Bild: Theaterverein

