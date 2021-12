Jazz und Pop bei „Strangers in the Night“

Tauberbischofsheim. „Strangers in the Night – The World Hits of Bert Kaempfert“. Unter dieser Überschrift startet die 34. Saison der Tauberbischofsheimer Schlosskonzerte am Sonntag, 23. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle.

Star des Abends ist ein herausragender Vertreter des neuen Jazz und Popgesangs, der Berliner Marc Secara, einer dieser selten gewordenen „Crooner, die swingen, die Licht und Luft in den Song hineinlassen, die mit ihrer Stimme fliegen können“, so das RBB-Kulturradio. Mit seiner 15-köpfigen Band ist er derzeit auf einer Tournee in deutschen Städten, die nach dem Auftritt im Taubertal im Berliner Wintergarten ihren Abschluss findet.

Zeitlose Klassiker

„Strangers in The Night“, das ist Frank Sinatra und untrennbar damit verbunden auch sein Komponist, der Hamburger Bert Kaempfert. Er ist mit 150 Millionen verkaufter Tonträger der weltweit erfolgreichste deutsche Songwriter. Auch viele andere Größen des Showbiz wie Elvis, Ella Fitzgerald oder Sammy Davis Junior verdanken ihm unvergessliche Songs. Mit „easy listening“ kreierte er seinen ganz unverwechselbaren Stil. Seine Erfolgstitel sind mittlerweile in den Rang zeitloser Klassiker aufgestiegen.

Die Rückkehr in den Rathaussaal, die angestammte Spielstätte der Tauberbischofsheimer Schlosskonzerte, ist für Sonntag, 27. März, geplant. Dort erwartet die Zuhörer das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim mit Werken der Romantik. Seit seiner Gründung vor mehr als einem halben Jahrhundert hat sich das Ensemble zu einem der renommiertesten seiner Art etabliert.

Als Solisten von Mendelssohns Violinkonzert D-Moll präsentieren die Mannheimer den vielversprechenden jungen Geiger Paul Erb. Weiter auf dem Programm stehen Edward Elgars Streicherserenade und die Symphonie „Spirituelle“ von Asger Hamerik, der in seiner Heimat Dänemark große Bekanntheit und Ansehen genießt.

Den Schlusspunkt dieser 34. Saison, die bedingt durch Corona wieder auf drei Konzerte reduziert werden muss, setzt am Samstag, 14. Mai, die Sängerin Jana Baumeister. Viele Tauberbischofsheimer Musikfreunde erinnern sich an ihren gefeierten Auftritt in der Stadthalle mit dem Grünewald-Orchester im vergangenen Jahr.

Die junge Sopranistin stammt aus Gerchsheim, machte am Matthias-Grünewald-Gymnasium Abitur und hat bereits eine beachtliche Karriere hinter sich. 2016 gewann sie den ersten Preis des Bundeswettbewerbs Gesang Berlin und den Sonderpreis der Bachstiftung. Seit 2014 ist sie festes Ensemblemitglied am Staatstheater Darmstadt. Darüber hinaus absolviert sie bedeutsame Gastauftritte wie etwa bei den Bregenzer Festspielen.

Für ihren Besuch im heimischen Taubertal hat sie unter dem Titel „Unforgotten“ eine höchst reizvolle Auswahl von Kunstliedern aus verschiedenen Epochen zusammengestellt. Begleitet wird sie von der Pianistin Irina Skhirtlaze. Die beliebte Veranstaltungsreihe wird von den Fränkischen Nachrichten präsentiert.

Info: Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie werden die Konzerte unter Einhaltung der 2G+-Regel sowie der jeweils gültigen Coronaverordnung stattfinden. Bei Fragen hilft Diana Schilling unter Telefon 09341/80333. Die Programmhefte der neuen Saison liegen ab sofort in der Tourist-Info aus.