Jana Baumeister gastiert im Tauberbischofsheimer Rathaus

Tauberbischofsheim. Die junge, preisgekrönte Sängerin Jana Baumeister gastiert am Samstag, 14. Mai, um 20 Uhr im Rahmen der Tauberbischofsheimer Schlosskonzerte im Rathaussaal. Viele erinnern sich an ihr gefeiertes Konzert mit dem Grünewald-Orchester im vergangenen Jahr in der Stadthalle, ein Debüt in ihrer Heimat, stammt sie doch aus Gerchsheim und hat am Matthias-Grünewald-Gymnasium ihr Abitur mit Leistungsfach Musik abgelegt. Seit 2014 ist sie festes Ensemblemitglied am Staatstheater in Darmstadt. Darüber hinaus absolviert sie Gastauftritte wie den Bregenzer Festspielen. Begleitet wird sie von der Pianistin Irina Skhirtlaze. Für ihren Besuch im Taubertal hat sie das Kunstlied der Romantik gewählt. Karten sind in der Tourist-Information während der Öffnungszeiten erhältlich.

