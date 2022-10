Jahrgang 1952 feierte freudiges Wiedersehen

Tauberbischofsheim. Passend jeweils zum runden Geburtstag kam der Tauberbischofsheimer Jahrgang 1952 nach fünf Jahren wieder zu einem Klassentreffen zusammen. Recht fröhlich ging’s am frühen Vormittag mit dem Bus nach Würzburg, um an einem Stadtrundgang teilzunehmen. Nach der Rückkehr und einem Abstecher vor Ort – unter anderem an die Grundschule am Schloss – traf man sich im „Badischen Hof“. Dort schwelgten die ehemaligen Schüler in fröhlichen Erinnerungen, würdigten die Vorbereitung des Organisationsteams und verständigten sich auf ein baldiges Wiedersehen. mabi/Bild: Linhart-Heer

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1