Main-Tauber-Kreis. 23 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Mittwoch im Main-Tauber-Kreis wurden bestätigt. Die betroffenen Personen leben im Gebiet von neun Städten und Gemeinden. Es handelt sich in mindestens 15 Fällen um Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen. 20 Betroffene befinden sich in häuslicher Isolation, drei Personen werden stationär behandelt. Für ihre Kontaktpersonen wird, sofern noch erforderlich, Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 3261.

Das Gesundheitsamt hat einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Mann im Alter von unter 60 Jahren. Damit sind im Main-Tauber-Kreis mittlerweile 67 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben, davon 47 im Jahr 2021.

Bei einem weiteren der in den vergangenen Tagen gemeldeten Infektionsfälle wurde die britische Variante des Coronavirus (B.1.1.7) nachgewiesen. Damit wurde nunmehr bei insgesamt 43 Fällen im Landkreis eine Virusmutation festgestellt. Es erfolgte, soweit notwendig, eine Verlängerung der Quarantänezeit. Dies betrifft auch etwaige Kontaktpersonen und deren Haushaltsangehörige.

Mittlerweile ist eine weitere Person, und damit insgesamt 3065 Personen wieder genesen. Derzeit sind 129 Personen aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen (Zahl neuer Fälle jeweils in Klammern): Ahorn: 0, Assamstadt: 1, Bad Mergentheim: 15 (+1), Boxberg: 3 (+1), Creglingen: 18 (+5), Freudenberg: 19 (+2), Großrinderfeld: 2, Grünsfeld: 1, Igersheim: 2, Königheim: 0, Külsheim: 0, Lauda-Königshofen: 11 (+3), Niederstetten: 19 (+6), Tauberbischofsheim: 11 (+2), Weikersheim: 4 (+1), Werbach: 2, Wertheim: 19 (+2) und Wittighausen: 2.

Die Tagespflege Weikersheim wurde wegen mehrerer Infektionsfälle vorsorglich bis auf weiteres geschlossen. Eine Flächentestung wurde veranlasst.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch bei 57,4. Eine Woche zuvor, am Mittwoch, 24. Februar, stand der Wert bei 46,1. lra