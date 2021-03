Main-Tauber-Kreis. 23 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Mittwoch im Main-Tauber-Kreis wurden bestätigt. Die betroffenen Personen leben im Gebiet von neun Städten und Gemeinden. Es handelt sich in mindestens 15 Fällen um Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen. 20 Betroffene befinden sich in häuslicher Isolation, drei Personen werden stationär behandelt. Für ihre Kontaktpersonen wird, sofern noch erforderlich, Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 3261.

Das Gesundheitsamt hat einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Mann im Alter von unter 60 Jahren. Damit sind im Main-Tauber-Kreis mittlerweile 67 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben, davon 47 im Jahr 2021.

Bei einem weiteren der in den vergangenen Tagen gemeldeten Infektionsfälle wurde die britische Variante des Coronavirus (B.1.1.7) nachgewiesen. Damit wurde nunmehr bei insgesamt 43 Fällen im Landkreis eine Virusmutation festgestellt. Es erfolgte, soweit notwendig, eine Verlängerung der Quarantänezeit. Dies betrifft auch etwaige Kontaktpersonen und deren Haushaltsangehörige.

Mittlerweile ist eine weitere Person, und damit insgesamt 3065 Personen wieder genesen. Derzeit sind 129 Personen aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen (Zahl neuer Fälle jeweils in Klammern): Ahorn: 0, Assamstadt: 1, Bad Mergentheim: 15 (+1), Boxberg: 3 (+1), Creglingen: 18 (+5), Freudenberg: 19 (+2), Großrinderfeld: 2, Grünsfeld: 1, Igersheim: 2, Königheim: 0, Külsheim: 0, Lauda-Königshofen: 11 (+3), Niederstetten: 19 (+6), Tauberbischofsheim: 11 (+2), Weikersheim: 4 (+1), Werbach: 2, Wertheim: 19 (+2) und Wittighausen: 2.

Die Tagespflege Weikersheim wurde wegen mehrerer Infektionsfälle vorsorglich bis auf weiteres geschlossen. Eine Flächentestung wurde veranlasst. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch bei 57,4. Eine Woche zuvor, am Mittwoch, 24. Februar, stand der Wert bei 46,1.

Zur Unterstützung des Kunst- und Kulturbereichs in der Corona-Pandemie hat das Kunstmi-nisterium Baden-Württemberg im vergangenen Jahr den „Masterplan Kultur BW - Kunst trotz Abstand“ aufgelegt. Jetzt werden weitere Maßnahmen aufgelegt und bestehende Programme angepasst. Neben der Soforthilfe des Landes für freiberufliche Kulturschaffende, die von Beginn der Corona-Krise an ausbezahlt wurde, umfasst der Masterplan inzwischen mehr als 80 Millionen Euro.

Hilfe für Künstler

Für das Jahr 2021 stellt das Land ein Stipendienprogramm im Umfang von 15 Millionen Euro zur Verfügung. Mit Projektstipendien in Höhe von 3500 Euro werden Künstlerinnen und Künstler aller Sparten mit Erstwohnsitz in Baden-Württemberg gefördert, damit sie ihre Arbeit trotz der Corona-bedingten Einschränkungen fortführen können.

Die Ausschreibung richtet sich auch an junge Künstlerinnen und Künstler, die erst vor kurzem ihr Studium beendet haben. Auch die finanzielle Situation der großen und kleinen Einrichtungen hat das Land im Blick. Viele Kultureinrichtungen gerade im ländlichen Raum, wie etwa die Musikakademie Schloss Weikersheim, wurden aus dem Corona-Nothilfefonds unterstützt. Durch den mit 32,5 Millionen Euro ausgestatteten Fonds will das Land auch im Jahr 2021 in existenzielle Not gerate-nen Kultureinrichtungen helfen.

Bereits im vergangenen Jahr konnte Vereinen der Breitenkultur wie Musikvereinen, Gesangvereinen oder Amateurtheatergruppen sowie Kunstvereinen mit einem Soforthilfeprogramm von zehn Millionen Euro geholfen werden. Dieses Soforthilfeprogramm hat das Kunstministerium für das Jahr 2021 erneut mit zehn Millionen Euro aufgelegt.

Das Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“, das sich an Kultureinrichtungen und Vereine der Breitenkultur richtet, soll nun erneut ausgeschrieben und dafür rund vier Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. lra/Bild: dpa