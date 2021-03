  Inzidenz muss verlässlich sein

Der Kreis veröffentlicht einen Inzidenzwert von 93,7, das Land einen von deutlich über 100. Das ist nicht nur verwirrend, das macht das ganze Vorgehen auch unglaubwürdig – plausible Erklärung hin oder her.

AdUnit urban-intext1

In einer Phase der Pandemie, in der bei vielen die Grenzen der Belastbarkeit längst erreicht sind und das Nervenkostüm am seidenen Faden hängt, ist so ein Inzidenz-Wirrwarr einfach nur ätzend.

Die viel zitierte „Notbremse“ schwebt sowieso schon wie ein Damoklesschwert über Einzelhandel und Bevölkerung. Nicht abgestimmte Angaben steigern da die Verunsicherung zusätzlich und nähren die Zweifel an der Glaubwürdigkeit des ganzen Systems.

Wenn der Inzidenzwert schon als Maßstab für Maßnahmen gilt, dann muss er auch verlässlich sein. Bitte.