Investitur von Pfarrer Holler

Tauberbischofsheim. Ende August ist Pfarrer Gerhard Hauk als Leiter der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim in den Ruhestand gegangen (wir berichteten). Sein Nachfolger ist seit dem 1. Oktober Pfarrer Thomas Holler. Die Kirchengemeinde ist froh, dass die Nachfolge ohne größere Vakanz erfolgen kann und „gespannt auf den Weg, den wir gemeinsam gehen werden“. Die feierliche Einweisung in dieses Amt, Investitur genannt, wird am Sonntag, 9. Oktober, um 9.30 Uhr in einem Gottesdienst für die gesamte Seelsorgeeinheit in der Stadtkirche St. Martin stattfinden. Zu dieser Eucharistiefeier und auch zu ersten Begegnungen mit dem neuen Pfarrer im Rahmen eines Empfangs nach dem Gottesdienst sind Gottesdienstbesucher willkommen. „Gott vertrauen – Zukunft gestalten“ lautet das Jahresmotto 2022. „Beginnen wir in diesem Sinne an diesem Tag die nächste Wegetappe gemeinsam“, hieß es in der Pressemitteilung.

