Tauberbischofsheim. Seit wenigen Tagen hat das Gemeindeteam von St. Martin in Tauberbischofsheim im Ossarium unterhalb der Sebastianuskapelle (neben der Stadtkirche St. Martin, Ölberggruppe) eine Möglichkeit zum „Innehalten für den Frieden“ geschaffen.

Dort besteht die Möglichkeit, in Gebet und Stille den Opfern des Krieges in der Ukraine zu gedenken und um Frieden zu beten. Das Ossarium ist tagsüber geöffnet, Kerzen und Gebetstexte liegen aus.

„Stilles Gedenken“

Starken Zuspruch hatte auch das zweite „Stille Gedenken“ an der Ölberggruppe gefunden, das wieder in ökumenischer Zusammenarbeit der evangelischen, aramäischen und katholischen Gemeinden Tauberbischofsheim stattgefunden hat. Schon aus dem ersten Treffen heraus entstand der Wunsch vieler Beteiligter, dieses „Stille Gedenken“ an den Sonntagen in der Fastenzeit fortzusetzen. Musikalisch mitgestaltet wurde das Gedenken diesmal vom Sunray-Ensemble.

Im ökumenischen Miteinander laden evangelische, aramäische und katholische Gemeinde jeweils an den Sonntagen in der Fastenzeit an der Martinskirche zu einem 20-minütigen Friedensgebet ein, um im „Zusammenstehen“ mit Gebet und Stille, beim Läuten der Glocken und mit entzündeten Kerzen, die Verbundenheit mit den Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden, zu zeigen.

Das nächste „Stille Gedenken“ findet am Sonntag, 20. März, um 19.15 Uhr an der Ölberggruppe (hinter der Martinskirche) statt. Bk