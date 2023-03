Innehalten bei einer Reise durch Südamerika

Tauberbischofsheim. Ein halbes Jahr war Daniel Lenz in den Ländern Ecuador, Peru, Bolivien, Chile und Argentinien unterwegs. Das ist zwar schon gut ein Jahrzehnt her, dennoch hat diese halbjährige Auszeit sein Leben maßgeblich geprägt. Der in Tauberbischofsheim lebende Lenz berichtet mit vielen Bildern am Mittwoch, 1. März, um 19.30 Uhr im Saal des Gründerzentrums von seinen Erfahrungen und Erlebnissen vom Flair und der Wärme Südamerikas. Seine Reise war damals auch sozial-ökologisch angehaucht, weshalb es ihm auch um eine Botschaft geht, die mehr als nur das reine Reisen betrifft. Er möchte seine Zuschauer anhalten, sich öfter auf sich selbst zu konzentrieren, inne zu halten und sich achtsam zu fragen, wie der eigene Weg aussieht oder ob es nicht an der Zeit sei, neue Wege einzuschlagen.

