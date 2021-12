Informationstag am Samstag, 15. Januar 2022

Tauberbischofsheim. Die Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim veranstaltet am Samstag, 15. Januar, von 10 bis 13 Uhr einen Info-Tag. Dieser wird nach den zu diesem Zeitpunkt gültigen Regelungen der Corona-Verordnung stattfinden. Die aktuellen Zugangsvoraussetzungen werden auf der Homepage bekanntgegeben. Folgende Schularten werden vorgestellt:

Technisches Gymnasium (Profil Technik und Management): Das dreijährige Technische Gymnasium führt Schüler mit einem Mittleren Bildungsabschluss zur Allgemeinen Hochschulreife. Diese berechtigt in sämtlichen Fachbereichen zum Studium an allen Hochschulen. Das im Main-Tauber-Kreis einzigartige Profil Technik und Management verknüpft im Profilfach technische und betriebswirtschaftliche Inhalte. Es schafft somit eine gute Grundlage für technische sowie für betriebswirtschaftliche Studiengänge. Als Zugangsvoraussetzung wird ein Notendurchschnitt von mindestens 3,0 aus den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch vorausgesetzt Vorstellung von 11 bis 12 Uhr in der Sporthalle, Gebäude D, der Gewerblichen Schule.

Technisches Berufskolleg I/II (Schwerpunkt Kommunikation und Gestaltung): Die Schüler haben die Möglichkeit, innerhalb von zwei Jahren die Studierfähigkeit zu erlangen. Vorstellung von 10 bis 11 Uhr in der Sporthalle, Gebäude D, der Gewerblichen Schule. In den allgemeinbildenden Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch erwerben sie das Rüstzeug für ein erfolgreiches Bestehen der Fachhochschulreifeprüfung und eröffnen sich damit den Weg zu einem Studium in Baden-Württemberg. Zusätzlich haben die Schüler die Möglichkeit über Zusatzunterricht und Zusatzprüfung einen Assistentenabschluss zu erwerben.

Zweijährige Berufsfachschule (Metalltechnik): Die Zweijährige Berufsfachschule führt Schüler mit einem Hauptschulabschluss (oder gleichwertig) in zwei Jahren zur Fachschulreife (Mittlere Reife). Der Abschluss der Fachschulreife ist allgemein anerkannt und es besteht die Möglichkeit in alle Berufe einzusteigen, bei denen der mittlere Bildungsabschluss gewünscht oder gefordert ist. Weiterhin ist der Zugang für höhere Schularten wie Berufskolleg I/Technisches Gymnasium gegeben.

Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual): In der Ausbildungsvorbereitung dual werden junge Schulabgänger bei ihrer beruflichen Orientierung und Berufsfindung unterstützt. Vorstellung von 11 bis 12 Uhr im Raum 206, Gebäude D, der Gewerblichen Schule. Die Schüler werden durch Lernbegleiter und Praktikumsbegleiter unterstützt.