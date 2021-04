Tauberbischofsheim. Weiterbildung ist gerade in Zeiten der Pandemie von besonderer Bedeutung. Für die Zeit der Kontaktbeschränkungen hat das Institut für Sozialmanagement im Kolping-Bildungswerk ein coronakonformes Format entwickelt. Als hybrider Lehrgang wird am 7. Mai wieder die zweijährige berufsbegleitende Ausbildung zum/zur „Staatlich anerkannte/r Sozialfachmanager/in“ gestartet. Berufstätige aus einem sozialen, helfenden, pflegenden oder pädagogischen Beruf sowie Mitarbeiter in Gesundheits- oder Sozialverwaltungen können sich so qualifiziert weiterbilden. Ziel ist die Vermittlung von kaufmännischen Kenntnissen und Führungswissen zur Übernahme von leitenden Positionen im Sozialwesen oder auch die Selbstständigkeit. Das Kolping Bildungswerk bietet die Ausbildung ab 7. Mai berufsbegleitend in Tauberbischofsheim an. Der Unterricht findet 14-tägig freitags (ab 16 Uhr) und samstags (ab 9 Uhr) statt. Die Informationsveranstaltung findet am 20. April um 18.30 Uhr ebenfalls in digitaler Form statt. Eine Anmeldung per E-Mail an tauberbischofsheim@kolping-bildung.de ist erforderlich. Informationen, Beratung und Anmeldung beim Kolping-Bildungswerk, Hauptstraße 89, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/92330, E-Mail: tauberbischofsheim@kolping-bildung.de.

