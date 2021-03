Main-Tauber-Kreis. Corona und Frauen: Was macht der Job? Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken berät gerade in diesen Zeiten Frauen individuell zu beruflichen Themen. Mit dem Beratungsangebot möchte die Kontaktstelle Frauen in ihrer Berufsplanung unterstützen.

Die derzeitige Mehrfachbelastung durch Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen, Homeoffice, einem drohenden Jobverlust oder Kurzarbeit wiegt für Frauen besonders schwer. Die Auswirkungen der Pandemie auf erwerbstätige Frauen, aber auch auf Frauen, die sich beruflich neu- oder umorientieren wollen, ihren Wiedereinstieg planen oder arbeitssuchend sind, waren und sind enorm.

„Sorge- und Erwerbsarbeit gleichzeitig zu bewältigen, bedeutet für viele Familien – und hier vor allem für die Frauen – eine große Herausforderung, denn auch ohne Corona wird die unbezahlte Sorgearbeit überwiegend von Frauen übernommen“, sagt Silke Diehm, Beraterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken für den Main-Tauber-Kreis.

Für eine individuelle Beratung per Telefon oder Videokonferenz, ist eine Terminvereinbarung bei Silke Diehm telefonisch und per E-Mail unter s.diehm@heilbronn-franken.com. oder unter Telefon 07131/ 3825350, erforderlich.