Odenwald-Tauber. Die Stromautobahn „SuedLink“ kommt Schritt für Schritt voran – auch in der Region Odenwald-Tauber. Denn die unterirdische Trasse führt durch die Landkreise Main-Tauber und Neckar-Odenwald. „Für ,SuedLink’ haben wir die Inbetriebnahme für 2028 fest im Blick“, teilt TransnetBW-Pressesprecher Alexander Schilling auf Anfrage den Fränkischen Nachrichten mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Nachdem wir 2022 erste Planfeststellungsunterlagen wie etwa für den Abschnitt E3 zwischen Bad Friedrichshall und Leingarten bei der Bundesnetzagentur eingereicht haben, planen wir in diesem Jahr für den Großteil der noch folgenden Abschnitte die Unterlagen nach Paragraf 21 Netzausbaubeschleunigungsgesetz einzureichen – so auch für den Abschnitt E2 – Landesgrenze Bayern/Baden-Württemberg bis Bad Friedrichshall“, so der Konzernsprecher weiter. Und damit würde auch die Trasse durch die beiden Landkreise berücksichtigt.

Nachdem im vergangenen Jahr die zweite Teilgenehmigung für den Bau des Konverters in Leingarten beim Landratsamt Heilbronn eingereicht worden sei, erwarte TransnetBW für den Konverter sowie im Abschnitt E3 (Bad Friedrichshall – Leingarten) die Genehmigungen und den Baubeginn.

Mehr zum Thema Energie Bund will Stromnetz kaufen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stromengpass Baden-Württemberg überbrückt mit Strom aus der Schweiz Engpass Mehr erfahren

„Die Produktion der 525-Kilovolt-Kabel hat bei NKT und Prysmian inzwischen begonnen“, ist von Alexander Schilling weiter zu erfahren. Die Kabelzwischenlager entlang des „SuedLink“-Leitungsverlaufs würden derzeit eingerichtet – für die Abschnitte in Baden-Württemberg lägen die relevanten Kabelzwischenlager im Heilbronner Hafen (bereits fertiggestellt) und in Kitzingen in Bayern (Spatenstich Ende Januar erfolgt).

Schon Ende Dezember hatte TransnetBW eine Einigung mit den Bauernverbänden, darunter auch Main-Tauber und Neckar-Odenwald, erzielt und die Rahmenvereinbarung zur Entschädigung von Grundstückseigentümern und Flächenbewirtschaftern unterzeichnet.