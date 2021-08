In zwei Jahren zum Abschluss

Tauberbischofsheim. „We care“, so bringt Karin Aeckerle auf den Punkt, was in ihren Augen das Besondere an der zweijährigen Berufsfachschule für Metalltechnik im Rahmen der neuen Schulart „AVdual“ an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim ist. Nämlich „das große Interesse der Lehrer an den einzelnen Schülern, der enge Kontakt zu den Eltern und die konstante Begleitung durch zwei Betreuungskräfte“. Sie ist „AVdual“-Begleiterin und neben Jugendsozialarbeiter Lukas Frick seit einem Jahr für diese Schulart an der GTB tätig.

Wesentlich ist hier, dass die Schüler in zwei Jahren einen mittleren Bildungsabschluss erreichen, regulär also die Abschlussprüfungen nicht nach zehn Schuljahren schreiben, sondern erst nach elf.

Praktischer Unterricht

Ein Blick in den Stundenplan der Klasse zeigt, dass mit bis zu neun Stunden in der Woche viel Zeit in den berufspraktischen Unterricht fließt. Daneben machen die Schüler ab dem zweiten Halbjahr an einem Tag in der Woche ein Praktikum bei einem regionalen Ausbildungsbetrieb. Hier wird großer Wert darauf gelegt, dass Betrieb und Schüler auch wirklich zueinander passen.

Auch bei der Ausbildungsplatzsuche und beim Zusammenstellen von Bewerbungsunterlagen ist das Team von Lehrern und Betreuern behilflich und so gelingt es auch fast immer, gleich für einen „Anschluss nach dem Abschluss“ zu sorgen, indem die Schüler einen für sie geeigneten Ausbildungsplatz finden.

Dass die Zusammenarbeit von Lehrern, Schülern und Betreuern in der Klasse generell sehr effektiv ist, lässt sich sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass das „AVdual“ eine Ganztagsschule ist und in offenen Lernzeiten erstens darauf geachtet wird, dass Hausaufgaben auch tatsächlich gemacht werden, und zweitens Unterstützung durch ein Lehrerteam möglich ist, sofern das gewünscht wird oder nötig sein sollte.

Großes Plus

Ein großes Plus ist darüber hinaus auch das Lernen in angemessenen Lerngruppengrößen. Hier kann viel Zeit und Aufmerksamkeit auf die einzelnen Schüler gelenkt werden.

Manche Schüler besuchen im Anschluss an die zweijährige Berufsfachschule auch eine weiterführende Schule, wie etwa das Technische Gymnasium zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife, also dem Abitur, oder ein Berufskolleg mit dem Ziel der Fachhochschulreife, die zu einem Studium an einer Fachhochschule berechtigt.

Fragt man die Schüler, was ihnen an der zweijährigen Berufsfachschule an der GTB und der Schulart „AVdual“ gefällt, verweisen sie auf Umstände, die man wohl am besten als „Wohlfühlfaktor“ zusammenfasst: Gemeint sind damit der gute Kontakt zu den Lehrern und Betreuern, die Ausstattung der Schule mit Cafeteria, Wasserspendern oder kleinen „Relaxinseln“ sowie Projekte, die den „Lebensraum Schule“ optimieren, wie etwa der Schulgarten.

Und da das alles nichts ist, wenn das Klima in der Klasse nicht stimmt, wird mit der Hilfe erlebnispädagogischer Elemente auch sehr auf Teambildung, Gemeinschaftsgefühl und Sozialkompetenz hingewirkt.

Digital ausgestattet

Bei den Schülern punkten kann neben der Nähe zu Lehrern und Betreuern, auch die Ausstattung der GTB an hochprofessionellen Maschinen, Werkzeugen und Computerräumen. Auch die Klassenzimmer sind für digitalen Unterricht ausgestattet und mit WLAN versorgt. Als gewerblich-technische Berufsschule mit Auszubildenden aus diversen handwerklichen und industriellen Berufen verfügt sie hier über alles, was eine Ausbildung auf der Höhe der Zeit erfordert. gstbb