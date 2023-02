In Tauberbischofsheim Unfall verursacht und geflüchtet

Tauberbischofsheim. Ein Unbekannter beschädigte am vergangenen Dienstagabend mit seinem Fahrzeug einen Pkw in Tauberbischofsheim und flüchtete anschließend. Gegen 18.45 Uhr touchierte der Unbekannte mit seinem Gefährt den auf dem Kundenparkplatz eines Fastfoodrestaurants in der Mergentheimer Straße geparkten Ford. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, sollten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

