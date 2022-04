Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tag der Ausbildung - VS, Weinig und mafi bieten jungen Leuten am Samstag, 30. April, von 9 bis 14 Uhr Einblicke in die Ausbildung bei ihrer Unternehmen In Tauberbischofsheim: Keine Grenze beim beruflichen Aufstieg

Zum „Tag der Ausbildung“ schließen sich die drei großen Tauberbischofsheimer Betriebe zusammen: VS, Weinig und mafi. Am Samstag, 30. April, werben sie von 9 bis 14 Uhr um den Nachwuchs.