In Tauberbischofsheim Auto touchiert und weiter gefahren

Tauberbischofsheim. Eine unbekannte Person verursachte am Mittwoch einen Verkehrsunfall in Tauberbischofsheim und fuhr anschließend weiter. Zwischen 7 Uhr und 13.45 Uhr stand der A3 in den gekennzeichneten Parkflächen der Rammingerstraße in unmittelbarer Nähe zur Kreuzung mit der Speerstraße und dem Fichtenweg. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden von circa 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Vorkommnissen machen können, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

