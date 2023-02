In Oberarm gestochen

Tauberbischofsheim. Bei einem Streit zwischen zwei Männern am frühen Sonntagmorgen in Tauberbischofsheim stach ein 25-Jähriger mehrmals mit einem Messer in den Oberarm eines 24-Jährigen.

Nach der Auseinandersetzung, die gegen 2.15 Uhr in einer Unterkunft für Asylbewerber in der Nils-Bohr-Straße stattfand, flüchtete der Verletzte zum Polizeirevier Tauberbischofsheim. Seine Stichverletzungen wurden im Krankenhaus behandelt. Er konnte noch in der Nacht entlassen werden.

Der Täter versteckte sich zunächst in der Unterkunft, konnte aber später festgenommen werden. Hier klagte er über Schmerzen, weshalb er von einer Rettungswagenbesatzung behandelt wurde.

Im weiteren Verlauf beleidigte der 25-Jährige sowohl die Beamten als auch die Rettungskräfte. Nach einer Behandlung im Krankenhaus wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers Tauberbischofsheim. Beide Männer müssen mit einer Anzeige rechnen.