In Meppen an Techniken gefeilt

Tauberbischofsheim. Fünf Athleten des Karate aus dem TSV-Tauberbischofsheim nutzen die Sommerferien, um sich nach den großen Karate-Meetings in Crawley/England, Senli/Frankreich und Magdeburg/Deutschland jetzt im Emsland, genauer in Meppen, von japanischen und deutschen Großmeistern in der Kampfkunst weiterbilden zu lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Gürtelgraden unterteilt verstanden es die Trainer allen noch etwas beizubringen. Dieser Traditionslehrgang , der in Fachkreisen mit dem japanischen Wort „Gasshuku“ betitelt wird, floriert seit 1973 jedes Jahr in verschieden Orten in Deutschland. Dabei werden die hohen Danträger (Schwarzgurte) bis hin zu den Weißgurten in acht Gruppen separat unterrichtet, was einen hohen Lehrgehalt garantiert.

Bei solchen Meetings gelten neben der Weiterbildung auch der Aufbau und das Festigen von Freundschaften. Gemeinsam eine Woche hart an der Kunst arbeiten, vereint lernen, zusammen schwitzen aber auch gesellig feiern. Mit 500 Teilnehmern waren es weit weniger Aktive als erwartet, zumal hier in Tauberbischofsheim bei ähnlichen Veranstaltungen vor der Pandemie drei Mal soviele Teilnehmer anwesend waren, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Auch nicht die zwei Wolkenbrüche, die aber auch etwas Abkühlung schufen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel EPE Bad Mergentheim Nebenerwerbslandwirte erwerben an der EPE ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz Mehr erfahren

Schön war es für den Cheftrainer aus Tauberbischofsheim, dass auch wieder drei Jugendliche der Karateabteilung dabei waren, und Francesca Schwarzbach schloss sogar den Lehrgang mit einer Prüfung ab. Sie darf jetzt den Blauen Gürtel im Karate tragen. Jetzt freuen sich die Tauberbischofsheimer auf ihre Gäste beim großen Halloween-Lehrgang im November, zu dem traditionsgemäß wieder zwei japanische Meister kommen werden, um Oberstufe, Unterstufe und Kinder getrennt zu unterrichten.