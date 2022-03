„In herausfordernder Coronazeit Zuverlässigkeit bewiesen“

Main-Tauber-Kreis. „Wir kommen in heutiger Zeit der Globalisierung nur gemeinsam weiter“, zeigte sich Christoph Schauder bei der Kreiskonferenz des VdK-Kreisverbands Tauberbischofsheim angesichts der Corona-Pandemie als auch des Ukrainekrieges überzeugt.

„Ihre Beratung von Menschen in allen Lebenslagen und sozialen Belangen ist sehr große Klasse“, meinte der Landrat anerkennend an den VdK-Kreisverband und dessen Vorsitzenden Kurt Weiland gerichtet. Corona habe einerseits eine weltweite Krise mit sich gebracht und andererseits einiges maßgeblich vorangebracht, wie etwa die Digitalisierung. Einhergehend habe sich verstärkt gezeigt, wie schön das Leben im ländlichen Raum sei. Insbesondere bei Hybrid-, Mobil- oder Heimarbeit werde sich das Rad nicht mehr zurückdrehen lassen. „Wir müssen lernen, mit dem Coronavirus zu leben.“

Bezüglich der ukrainischen Flüchtlinge sei er ein Verfechter des dreigliedrigen Aufnahmesystems in Baden-Württemberg, nämlich dass dem Main-Tauber-Kreis die geflüchteten Menschen aus den Erstaufnahmestellen des Landes zugewiesen werden, weil nur so ein Ablauf in geordnet strukturierten Bahnen gewährleistet werden könne.

„Die privaten Engagements sind absolut zu begrüßen, wir sammeln auch alle Wohnungsangebote, aber ich kann nur davon abraten, geflüchtete Menschen auf eigene Faust in den Main-Tauber-Kreis zu holen, weil sich dann die Frage stellen muss, wie es in einigen Wochen oder Monaten mit diesen Menschen weitergeht“, erklärte der Landrat.

Auf die Verankerung der Bemühungen zur Sicherung des Friedens sowie zur Schaffung eines freiheitlichen und sozial gerechten Europas in der Satzung des VdK-Bundesverbandes wies Professor Dr. Wolfgang Reinhart hin. „Diese Bestimmung ist derzeit leider aktueller denn je, denn wir werden momentan Zeitzeugen eines völkerrechtswidrigen Überfalls des russischen Präsidenten Putin auf die Ukraine“, unterstrich der Landtagsvizepräsident und Wahlkreisabgeordnete. „Ich möchte Ihnen ebenfalls für Ihre Hilfsbereitschaft für die aus der Ukraine Geflüchteten danken“.

Jetzt gehe es vor allem darum, einfach und schnell den Schutzsuchenden – zumeist Frauen und Kinder – ein Dach über dem Kopf zu verschaffen sowie dringend benötigte Hilfe zu gewähren. Hier sei die Politik in der Verantwortung, alle notwendigen Weichen zu stellen, damit effektiv und unbürokratisch Unterstützungsleistungen erfolgen könnten. Diesbezüglich bezeichnete es Reinhart als ganz wichtigen und richtigen Schritt, dass der EU-Rat erstmalig in der Geschichte die Massenzustrom-Richtlinie aktiviert habe. Gleichzeitig beteuerte er dem VdK-Kreisvorsitzenden Kurt Weiland seine Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit und Unterstützung.

„Noch vor wenigen Wochen hätten wir uns niemals vorstellen können, dass mitten in Europa ein Angriffskrieg tobt, der unsere Jahrzehnte lange Friedenszeit so jäh beendet und so unendlich viel Leid mit sich bringt“, konstatierte Nina Warken. Beeindruckend sei die Hilfsbereitschaft in ganz Deutschloand gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen, indem Privatpersonen, Verbände und Institutionen gemeinsam an einem Strang zögen. „Denn Putin führt nicht nur einen Krieg gegen die Ukraine, sondern auch gegen unsere Werte“, verurteilte die Bundestagsabgeordnete harsch. Dem VdK-Kreisverband Tauberbischofsheim, dessen Vorsitzenden und allen Mitstreitern dankte sie für das Engagement sowie die konkreten Hilfsangebote für Flüchtlinge aus der Ukraine. Ebenso habe der Verband in der herausfordernden Coronazeit mit zahlreichen Angeboten und Aktionen seine Zuverlässigkeit bewiesen.

„Jetzt merken wir alle, wie wichtig es ist, ein Europa zu haben, dass zusammensteht“, stellte gleichsam Werner Raab, stellvertretender Landesverbandsvorsitzender Nordbaden, fest. pdw