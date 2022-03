In Dittwar wird erneut gesammelt

Dittwar. Die Welle der Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ebbt nicht ab. „Nach dem FN-Bericht über die Spendenaktionen der Freiwilligen Feuerwehr Dittwar in Zusammenarbeit mit Burd Export Tyres kamen viele neue Anfragen von Menschen, die ebenfalls Hilfsgüter auf die Reise in die Ukraine schicken wollen“, berichtete Jens Pflüger. Deshalb findet nun am Samstag, 26. März, von 10 bis 11.30 Uhr erneut eine Aktion am Feuerwehrhaus in Dittwar statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Besonders benötigt werden: Stromerzeuger, Kettensägen, Wärmebildgeräte, Helme für die Armee, Schutzwesten, haltbare Lebensmittel, Tee, Kaffee, Hygieneartikel, Medikamente, Verbandsmaterial, Spritzen, Infusionen, Windeln für Erwachsene und Kinder, Toilettenpapier, Einweggeschirr, Waschmittel, Decken, Kissen, Schlafsäcke, Isomatten sowie für Männer Socken, Unterwäsche, warme Jacken und Stiefel. Die Sachen sollten in Kartons verpackt und die Kartons beschriftet werden. Das rechte Tor muss für die Feuerwehr frei gehalten werden. sk

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2