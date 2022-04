120 neue Erdenbürger erblicken in der Kreisstadt im Schnitt pro Jahr das Licht der Welt. Das sei eine positive Entwicklung, so Hauptamtsleiter Michael Karle bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch im Gründerzentrum. An Krippenplätzen stünden derzeit insgesamt 70 Plätze zur Verfügung, die laut Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2022/23 zu 84 Prozent ausgelastet seien.

Während die

...