In der Kernstadt fehlen Plätze in Kindergärten

Es gibt wieder mehr Kinder in Tauberbischofsheim. Augenscheinlich wird das beim Spaziergang im Badgarten oder beim Bummel durch die Fußgängerzone. Doch die Kleinen wollen auch betreut werden.

Tauberbischofsheim. 120 neue Erdenbürger erblicken in der Kreisstadt im Schnitt pro Jahr das Licht der Welt. Das sei eine positive Entwicklung, so Hauptamtsleiter Michael Karle bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch im Gründerzentrum. An Krippenplätzen stünden derzeit insgesamt 70 Plätze zur Verfügung, die laut Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2022/23 zu 84 Prozent ausgelastet seien.

Während die Einrichtungen in der Kernstadt – St. Martin, Evangelische Kindertagesstätte, St. Lioba und Kinderhaus Zottele – nahezu immer voll belegt seien, könnten in der Kindertagesstätte St. Josef in Distelhausen außer im Februar und im März kommenden Jahres immer ein bis vier unter Dreijährige mehr betreut werden als bislang gemeldet.

Familienähnliche Gruppe

Deshalb soll hier anstelle der Krippengruppe eine familienähnliche Betreuungsform eingerichtet werden, in die bis zu 15 Kinder im Alter zwischen einem und sechs Jahren – davon maximal fünf Kinder unter drei Jahren – Aufnahme finden. Die Stadt rechnet dadurch mit einer höheren Auslastung, da in der Altersgruppe ab drei Jahren auch in Distelhausen Betreuungsbedarf besteht. Reichen die Plätze immer noch nicht aus, müsse im Laufe des Jahres nachgesteuert werden.

„In der Kindertagespflege ist die Entwicklung an die Decke gegangen“, so Karle. Je nachdem, ob es altersgemischte Gruppen gibt oder nicht und wie deren Belegung aussieht, stehen für das kommende Kindergartenjahr zwischen 457 und 463 Plätze bei Altersmischung und 475 ohne eine solche in allen Einrichtungen zur Verfügung. In Impfingen, Hochhausen, Dittwar und Dittigheim finden Eltern unproblematisch einen Platz für ihre Kleinen, Distelhausen aber ist ab November dieses Jahres voll belegt, ab Januar fehlt dort gar ein Platz.

Lage zugespitzt

In der Kernstadt ist die Lage zugespitzt. Gerade in der Kindertagesstätte St. Martin herrscht großer Andrang. Hier gibt es ab Oktober 2022 zwei fehlende Plätze, im Dezember sind es bereits fünf, im Februar sieben. Bei monatlicher Steigerung liegt das Minus bis zum Juni bei 13 fehlenden Kindergartenplätzen. Fehlende Betreuungsplätze gibt es im November auch in St. Lioba, die sich im Juni kommenden Jahres auf fünf steigern.

In der Evangelischen Kindertagesstätte – der größten Einrichtung in der Stadt – steht ab April kommenden Jahres ein Minus in der Bedarfsplanung. Ab Juli 2023 wird der Mangel mit vier Plätzen beziffert. Der Waldkindergarten ist laut Kindergartenbedarfsplanung bei noch freien Plätzen im Herbst ab Mai 2023 komplett ausgebucht.

„Gerade in der Kernstadt ist die Nachfrage höher als das Angebot“, stellte Hauptamtsleiter Karle deshalb fest. Rechnet man alle Zahlen zusammen, könne der Rechtsanspruch auf Betreuung zwar bedient werden, weil er sich auf die Gesamtstadt beziehe. Zusätzlicher Druck entstehe jedoch durch die Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte mit Flüchtlingen. „Die ukrainischen Flüchtlinge stellen einen großen Faktor dar, bei dem die Stadt derzeit nicht weiß, was auf die Kinderbetreuung oder die Schulen zukommt“, so Bürgermeisterin Anette Schmidt. Um den geflüchteten Frauen und Kindern eine Anlaufstelle und einen Treffpunkt zu bieten, starten die Stadt und das Familienzentrum deshalb am Montag, 9. Mai, einen Familien- und Spieltreff im Netzwerk Familie in der Schmiederstraße.

Dass die Anzahl der Kindergartenplätze knapp bemessen sei, räumte die Bürgermeisterin ein. Die Belegung könne auch nicht zu 100 Prozent kalkuliert werden, weil noch nicht feststehe, ob alle Kann-Kinder auch tatsächlich eingeschult würden und wie sich die Förderklassenkinder verteilten. Derzeit gebe es 30 Anmeldungen für 15 Plätze in der Förderklasse an der Grundschule am Schloss.

Neben den Kindertageseinrichtungen und den Krippen betreuen sechs Tagesmütter oder -väter 23 Kinder in Tauberbischofsheim. Sie werden von der Stadt mit knapp 25 000 Euro gefördert.

„Letztes Jahr war die Planung knapp, dieses Jahr reichen die Plätze nicht aus“, stellte Christian Stolz fest. In der Kernstadt seien die Plätze zu knapp bemessen, die bestehenden Einrichtungen aber noch mehr aufzublähen, halte er für falsch. Stolz plädierte für einen Kindergartenneubau im Neubaugebiet auf dem Laurentiusberg in der Kreisstadt, da es hier auch viele Kinder gebe.

Planung im Blick haben

Kurt Baumann (CDU) sprach sich dafür aus, die Kindergartenbedarfsplanung vor allem für die Kernstadt während des kompletten Jahres im Blick zu haben. Auch Gernot Seitz (Bürgerliste)) hofft auf eine Lösung für die Kernstadt, weil im Kindergarten St. Martin kein Platz ohne halbjährige Wartezeit zu haben sei.

Bürgermeisterin Anette Schmidt erläuterte, dass es allerdings auch keinen Sinn mache, zu viele Plätze unbesetzt zu haben. Zuschüsse vom Land gebe es nämlich nur für belegte Plätze.

Bei einer Enthaltung billigte der Gemeinderat letztlich die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2022/23.