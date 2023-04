Alte Menschen, die in einem Pflegeheim leben, haben sich diese Heimstatt oft nicht freiwillig ausgesucht. Alleine ging es einfach nicht mehr, die Kinder sind weit weg, voll berufstätig oder es gibt sie schlichtweg nicht. Lange her ist das Idyll von der Großfamilie, in der die Senioren selbstverständlich gepflegt wurden – oder das vermeintliche Idyll war eben auch nur eine Illusion.

Wie es aber um den Fachkräftemangel in der Pflege bestellt ist, zeigt sich aktuell im Distelhäuser Haus St. Hannah. Insgesamt 26 Menschen sind verlegt worden, weil die gesetzlich verankerte Fachkraftquote krankheitshalber nicht mehr gewährleistet werden konnte. Diese Entscheidung ist sicher nicht leichtfertig getroffen worden. Der Träger war in der Bredouille, Plätze im Tauberbischofsheimer Haus Heimberg verfügbar. Die BBT-Gruppe übernimmt bis Juni die monatlichen Mehrkosten zwischen St. Hannah und Haus Heimberg, die zwischen 207 und rund 275 Euro – je nach Pflegegrad – liegen.

Ab Juli wird ohnehin einiges anders. Dann tritt das neue Personalbemessungsverfahren für Pflegeheime (Übergangsfrist bis 2025) in Kraft. Ein Mix von Qualifikationen, orientiert am tatsächlichen Bedarf unter Berücksichtigung der Anzahl der Bewohner und deren jeweiligem Pflegegrad, ersetzt die Fachkraftquote.

Pflegeassistenzkräfte mit ein- oder zweijähriger Ausbildung sowie Pflegehilfskräfte erhalten dann mehr Kompetenzen. Wenn eine Umsetzung, die für jedes Haus individuell zu regeln ist, klappt, können die Bewohner sicher nach St. Hannah zurückkehren.