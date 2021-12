Tauberbischofsheim. Nach drei erfolgreichen Impfaktionen, bei denen über 1000 Impfungen durchgeführt wurden, muss der am Donnerstag, 16. Dezember, geplante freie Impftermin in der Stadthalle abgesagt werden. „Für das Impfteam wurden die Rahmenbedingungen für die Durchführung geändert. Die Aktion kann daher nicht mehr in der bisherigen Art und Weise umgesetzt werden“, so das Landratsamt. Die Einsätze der mobilen Teams organisiere nun der Landkreis mit Terminvergabe. In Tauberbischofsheim ist ein stationäres Impfangebot der Medizinischen Versorgungszentren der BBT-Gruppe in den Räumen der Praxis Kenner (Pestalozziallee 15) angelaufen. Die Terminvereinbarung ist online unter www.main-tauber-kreis.de möglich.

