Impfquoten bei Pflegeheimen im Main-Tauber-Kreis über Landesdurchschnitt

Main-Tauber-Kreis. Die Impfquoten bei Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern sowie Mitarbeitenden in diesen Einrichtungen liegen im Main-Tauber-Kreis deutlich über der durchschnittlichen Quote des Landes Baden-Württemberg. Darauf weist das Gesundheitsamt hin. Rund 96 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner von Altenpflegeheimen im Main-Tauber-Kreis sind vollständig gegen das Corona-Virus geimpft. Rund 90 Prozent dieser Personen haben bereits eine Auffrischimpfung erhalten. Landesweit sind rund 93 Prozent der Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner vollständig geimpft und rund 81 Prozent geboostert. Die Quote der vollständig geimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Heime im Landkreis liegt bei rund 90 Prozent. Rund 70 Prozent des Pflegeheimpersonals im Main-Tauber-Kreis kann eine Auffrischungsimpfung vorweisen. In Baden-Württemberg sind rund 88 Prozent des Pflegeheimpersonals vollständig immunisiert und rund 60 Prozent geboostert.

