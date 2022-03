Impfinger Osterbrunnen wird wieder aufgestellt

Impfingen. Die Corona-Pandemie hat viele Vereinsaktivitäten lahmgelegt, so auch beim Heimatverein Impfingen. Seit 2020 finden keine Zusammenkünfte der Heimatfreunde mehr statt, was vielen fehlt, besonders den Älteren, die sich im kleinen Weinbaumuseum wohlfühlen und dort gerne über alte Zeiten und neue örtliche Begebenheiten diskutieren.

Auch in diesem Jahr ist noch keine Änderung in Aussicht, allerdings kann das kleine Dorfmuseum in Abstimmung mit Vorsitzendem Gottfried Wühr besichtigt werden.

Der Osterbrunnen wird am Samstag, 26. März, um 10 Uhr aufgestellt. Hierzu sind freiwillige Helfer willkommen. Wegen der Pandemie findet kein Osterbrunnenfest statt, geplant ist jedoch die Segnung des Osterbrunnens.

Kinder dürfen mithelfen

Die Kinder sind wieder dazu aufgerufen, Ostereier zum Schmücken des Brunnens zu bemalen und zu gestalten. Die Eier werden vom Heimatverein bereitgestellt. Am 2. Juni, 19.30 Uhr, findet die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins unter Beachtung der geltenden Corona-Vorschriften statt.

Am 18. Juni führt der Heimatverein eine Diptam-Wanderung ins Naturschutzgebiet Wormental bei Werbach durch. Abmarsch ist um 14 Uhr an der Bushaltestelle bei der Fußgängerampel.

Hierzu sind alle Wanderfreunde willkommen. Auf dem Rückweg findet voraussichtlich beim Weinberg Menold ein Zwischenstopp mit Steak oder Wurst vom Grill und Getränken statt.

„50 Jahre Zeitgeschichte“

Es gibt noch Bücher „50 Jahre Impfinger Zeitgeschichte“. Sie sind erhältlich beim Buchhandel „Schwarz auf Weiß“ in Tauberbischofsheim, der Weberei Pahl (Külsheim), der Pfarrbücherei Impfingen, Helga Jung, Bertold Eisenhauer und Gottfried Wühr.