Immer mehr Menschen benötigen Pflege

Main-Tauber-Kreis. Die demografische Entwicklung ist eindeutig: Es gibt in Deutschland immer mehr ältere Menschen. Damit einher geht ein kontinuierlicher Anstieg der Pflegebedürftigkeit. In Baden-Württemberg erhöhte sich die Zahl der AOK-Versicherten mit einem Pflegegrad von 265 241 im Jahr 2017 auf 334 190 im Jahr 2021 und im Main-Tauber-Kreis im gleichen Zeitraum von 3854 auf 4821.

Ständige Zunahme der Kosten

Im Fünf-Jahres-Zeitraum entspricht dies einer jährlichen Steigerung von 5,6 Prozent. Mit gravierenden Folgen für die Gesellschaft: Ständige Zunahme der Pflegekosten und erhebliche Belastung für die pflegenden Angehörigen.

Meist sind es geliebte Menschen – am häufigsten ein Lebenspartner oder ein Elternteil – die zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt werden. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, im Auftrag der AOK Baden-Württemberg, gaben 13,2 Prozent der Befragten an, dass sie im Jahr 2022 privat eine auf Hilfe angewiesene Person pflegen. In einer Beschreibung der persönlichen Situation nannten 54,3 Prozent der Pflegenden, dass sie deshalb weniger Zeit für Hobbys haben, 16,4 Prozent haben die Arbeitszeit reduziert, 6,5 Prozent pausieren im Beruf und neun Prozent haben ihren Beruf ganz aufgegeben. Gleichzeitig haben die pflegenden Angehörigen weniger Zeit für Freunde (49,3 Prozent) und Partner (35,3 Prozent).

Diese Zahlen verdeutlichen wie hoch die Belastung für die pflegenden Angehörigen ist. Laut Civey-Umfrage fühlen sich 12,1 Prozent der Pflegenden einsam, 36,4 Pro-zent überfordert, 22,6 Prozent reizbar und 35,8 Prozent müde. Sie fühlen sich oft gestresst. Es fällt ihnen außerdem häufig schwer, ihre Belastungen mit Freizeit und Privatleben in Einklang zu bringen.

Mirko Liebner, Pflege-Experte der AOK Heilbronn-Franken: „Die Pflege eines Angehörigen stellt einen körperlichen, psychischen und organisatorischen Kraftakt dar. Bei vielen Pflegenden besteht die Gefahr, dass über einige Jahre hinweg das eigene Leben auf der Strecke bleibt. Sie haben weniger Zeit für ihre Partnerschaft, ihre Freunde und Hobbys. Einige müssen dafür im Beruf pausieren oder diesen gar aufgeben.

Die Pflegeberater der AOK Baden-Württemberg beraten pflegenden Angehörige zu Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten.“