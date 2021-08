Immer die „gute Seele“ der Abteilung

Main-Tauber-Kreis. Nach mehr als 35 Jahren verabschiedete die Volksbank Main-Tauber Renate Wagner in den wohlverdienten Ruhestand. Die „gute Seele“ der Abteilung Marketing und Kommunikation war bei den Kunden der Genossenschaftsbank ebenso beliebt wie in den Reihen der Belegschaft.

Seit ihrem ersten Arbeitstag im Sommer 1986 zeichnete sich die Jubilarin durch einen weit über dem Durchschnitt liegenden Arbeitsethos aus.

„Welche Aufgabe Ihnen auch anvertraut wurde, man konnte sich immer darauf verlassen, dass sie mit vollem persönlichen Einsatz, hoher Einsatzbereitschaft und der Ihnen eigenen Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit erledigt wurde“, betonte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Robert Haas in der coronabedingt in kleinem Kreis stattfindenden Feierstunde.

Nachdem Renate Wagner zunächst die Betreuung der seinerzeit neu etablierten Lotto-Annahmestelle der Bank übertragen worden war, brachte sie sich in der Folge in verschiedenen Einsatzgebieten mit großem Erfolg ein, bevor sie im Bereich Vertrieb/Marketing ihre berufliche Heimat in der Bank und ihre persönliche „Berufung“ fand.

War doch ihre Arbeit für Renate immer weit mehr als ein Job, was bei den vielen anerkennenden Worten im Rahmen der Verabschiedung immer wieder deutlich wurde. „Sie waren und sind die gute Seele und die ,Mutter der Kompanie‘ in der Abteilung und es fällt uns allen schwer, uns den beruflichen Alltag ohne Ihre stets hilfsbereite und menschlich vorbildliche Art vorzustellen“, betonte der Leiter Marketing und Kommunikation, Tilmann Fabig.

Wagner war bei unzähligen Kundenveranstaltungen der Bank, die sie organisatorisch begleitete, immer „die erste die kam und die letzte die ging“.

Ihr sei „kein Weg zu weit und keine Stunde zuviel“ gewesen. Sie habe ihren „Beruf gelebt“ und bei alledem immer ein offenes Ohr für die Kolleginnen und Kollegen gehabt und durch ihre eigene, fürsorgliche Art das Klima innerhalb ihrer Abteilung stets positiv beeinflusst und menschlich bereichert.

Die enge Verbindung zu ihrem Arbeitgeber wurde auch in den Schlussworten deutlich, die Renate Wagner an die Anwesenden richtete und in denen sie einen dankbaren Blick zurück mit der Aussage verband, der Volksbank auch im wohlverdienten Ruhestand verbunden zu bleiben.

Schließlich bleibe sie der Bank bis auf Weiteres als geringfügig Beschäftigte erhalten. Ganz ohne ihre „gute Seele“ müsse die Volksbank Main-Tauber also noch nicht auskommen, hieß es.