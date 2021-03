  Im Schatten

Wie groß der Bedarf ist, hat die Lebenshilfe Hainstadt mit ihrer 2017 gegründeten „Jungen Lebenshilfe“ schnell bestätigt bekommen. Inzwischen nutzen 20 Familien das Selbsthilfeangebot, weil es unter anderem Raum bietet für den Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen. Schließlich werden diese mit Themen konfrontiert, die auf Familien mit einem Kind ohne Behinderung nicht zukommen. Wie kann ich mein Kind trotz der Einschränkung bestmöglich fördern? Wie wird sich die Behinderung weiterentwickeln? Welche Medikamente wirken, und mit welchen Folgen? Welche Angebote gibt es, sowohl für die Schule und die Arbeit als auch für die Freizeit? Vom Papierkram ganz zu schweigen, den zahlreichen Anträgen, Formularen und Gutachten. Dies alles wird die betroffenen Familien in den meisten Fällen ein Leben lang begleiten.

Umso erfreulicher ist es, dass sich die „Junge Lebenshilfe“ auch an die Geschwisterkinder wendet. Diese haben nämlich – und das wird viel zu oft vergessen – auch unter der Situation zu leiden. Frühe Rückschläge im Leben können zu einer Resilienz führen, die durchaus ihre positiven Seiten hat. Die Geschwisterkinder fallen nicht auf, sie verhalten sich in sozialen Belangen sogar großartig und vorbildlich. Sie lernen von klein auf, zu funktionieren und die Eltern nicht noch zusätzlich zu belasten. Keine Probleme, kein Kummer, das eigene Ich wird hinten angestellt. Dieses Verhalten kann jedoch zum Bumerang werden, wenn es ins Erwachsenenalter transportiert wird. Es geht also darum, bei Menschen mit Behinderung immer die Familie als Ganzes im Blick zu behalten. Umso wichtiger sind Angebote wie die „Jungen Lebenshilfe“. Davon darf es gerne mehr geben!