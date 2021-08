Im Main-Tauber-Kreis: Ungeimpfte müssen Testpflicht beachten

Drei neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Dienstag im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Für Geimpfte und Genesene sind Einschränkungen weitgehend aufgehoben worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Main-Tauber-Kreis. Die im Main-Tauber-Kreis neu von einer Coronavirus-Infektion Betroffenen leben im Gebiet der Gemeinden Ahorn, Assamstadt und Werbach. Sie befinden sich in häuslicher Isolation. Es handelt sich in zwei Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen. Für die Kontakte der neu Infizierten wurde Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 5319.

Neun Personen genesen

Großbritannien wird von der Bundesregierung ab Sonntag als Virusvariantengebiet eingestuft. © picture alliance/dpa

Die Zahl der Genesenen steigt um neun Personen auf 5138. Somit sind derzeit 91 Bürger im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 2 (+1), Assamstadt: 6 (+1), Bad Mergentheim: 8, Boxberg: 0, Creglingen: 0, Freudenberg: 3, Großrinderfeld: 0, Grünsfeld: 2, Igersheim: 2, Königheim: 0, Külsheim: 8, Lauda-Königshofen: 1, Niederstetten: 4, Tauberbischofsheim: 10, Weikersheim: 2, Werbach: 3 (+1), Wertheim: 40 und Wittighausen: 0.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Dienstag nach Angaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg (LGA) bei 35,5. Bei acht Infektionsfällen wurde durch nachträgliche Typisierung die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. So steht nun bei insgesamt 1258 Fällen im Kreis eine Virusmutation fest.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neue Regelungen

Die Landesregierung hat die Corona-Verordnung angepasst und damit die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. August umgesetzt. Seit Montag gelten die neuen Regelungen, die vor allem für geimpfte und genesene Personen die meisten Einschränkungen aufheben. Ebenso sind in Baden-Württemberg die bisherigen vier Inzidenzstufen entfallen.

Erhalten geblieben ist in der Corona-Verordnung die Maskenpflicht für alle Personen ab fünf Jahren – auch für Geimpfte und Genesene – in geschlossenen Räumen mit Ausnahme des privaten Bereichs und im Freien, wenn dort der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann. Auch die Abstands- und Hygieneregelungen bleiben bestehen. Zum Schulstart gilt inzidenzunabhängig für zunächst zwei Wochen generell die Maskenpflicht im Unterricht. Die Schulen bieten weiter ein kostenloses Testangebot für Schüler, Lehrkräfte und Personal an.

Wer sich nicht impfen lassen möchte, muss künftig in mehr Bereichen einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest vorweisen. Ausgenommen davon sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre, Kindergartenkinder und Kinder, die noch nicht eingeschult sind sowie Schüler der Grund- und weiterführenden Schulen, an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sowie an Berufsschulen.

Die Testpflicht für ungeimpfte Personen gilt für den Besuch in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Galerien, Museen, Gedenkstätten, Archiven, Bibliotheken und Büchereien. Personen, die nur Medien abholen oder zurückgeben, brauchen keinen 3G-Nachweis („Geimpft, genesen oder getestet). Dieser wird auch für die Nutzung gastronomischer Angebote in Innenräumen vorausgesetzt. Für das Abholen von Speisen ist dieser nicht nötig. Ebenso gilt die Testpflicht für ungeimpfte externe Gäste in Betriebskantinen, Mensen und Cafeterien an Hochschulen und Akademien nach dem Akademiegesetz.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Geimpft, genesen oder getestet muss auch sein, wer Vergnügungsstätten in Innenräumen wie Spielhallen, Wettstuben und Casinos besuchen möchte. Zudem gilt diese Voraussetzung generell bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen.

Bei Veranstaltungen im Freien herrscht Testpflicht bei über 5000 Besuchern und/oder wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Dazu zählen etwa Konzerte, Theateraufführungen, Stadtführungen, Betriebs- und Vereinsfeiern, Filmvorführungen, Stadt- und Volksfeste, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen und Kongresse.

Die 3G-Regel wird darüber hinaus angewendet bei der Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen wie in Kosmetik- und Nagelstudios, bei der kosmetischen Fußpflege, in Massage-, Tattoo- und Piercingstudios, Laser- und IPL-Studios für kosmetische Behandlungen sowie in Friseurbetrieben und Barbershops. Ebenso gilt „3G“ bei Sport im Innenbereich, etwa in Fitnessstudios, Schwimmbädern, Sporthallen, Saunen, Solarien, Dampfbädern oder im Hamam.

Auch müssen sich Ungeimpfte vor der Nutzung touristischer Fahrtangebote testen lassen. Zudem ist ein 3G-Nachweis Voraussetzung für den Zutritt zu geschlossenen Räumen in Freizeitparks und anderen Freizeiteinrichtungen wie zoologischen und botanischen Gärten sowie Hochseilgärten, Indoor-Spielplätzen und Minigolf-Anlagen. Dies gilt auch für Angebote der Erwachsenenbildung wie Volkshochschulkurse in geschlossenen Räumen sowie bei Angeboten von Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen.

Für Beherbergungsbetriebe aller Art sowie (Dauer-)Campingplätze und kostenpflichtige Wohnmobil-Stellplätzen ist ein Test bei Anreise und dann alle drei Tage während des Aufenthalts erforderlich. Ferner gilt die Testpflicht in Prostitutionsstätten. In Clubs und Diskotheken müssen nicht geimpfte oder genesene Besucher einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test vorweisen. Ein Schnelltest reicht nicht aus.

Die Testpflicht gilt nicht für Freizeit- und Amateursport im Freien, an Badeseen mit kontrolliertem Zugang und in Freibädern, für Sport zu dienstlichen Zwecken, Reha-Sport, Sport in Schule und Studienbetrieb sowie Spitzen- oder Profisport. Ausgenommen von der Testpflicht sind auch religiöse Veranstaltungen.

Die Anbieter sind zur Überprüfung der Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweise verpflichtet. Außerdem müssen sie die Kontaktdaten der Besucher erfassen. Die Kontaktbeschränkungen und Regelungen für private Feiern wurden aufgehoben. lra